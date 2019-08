Bénin, Nigeria : retrouvailles entre Talon et Buhari au TICAD

Quelques jours après la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays, le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé une réunion avec son homologue du Bénin, Patrice Talon, pour discuter des conditions d’une réouverture.

A l’occasion de la rencontre entre les chefs d’Etat africains à la 7ème conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD), le Président du Bénin, Patrice Talon, a échangé avec ses homologues du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso.

En particulier, Patrice Talon s’est entretenu avec son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, mercredi 28 août, sur les questions relatives à la fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec son voisin béninois, depuis le 20 août dernier. Les autorités nigérianes avaient déclaré que cette décision de fermeture était une mesure prise dans la cadre d’une vaste opération sécuritaire « EX-SWIFT RESPONSE » visant à sécuriser les frontières terrestres et maritimes du Nigeria contre la contrebande, le terrorisme et la multiplication des armes sur le sol nigérian.

Durant l’entrevue avec Patrice talon, le Président Buhari a aussi mis en cause la contrebande du riz qui constituerait un danger pour l’autosuffisance alimentaire de son pays, selon un communiqué de la Présidence nigériane. En réponse, le chef de l’Etat béninois a mentionné les conséquences désastreuses, en particulier au niveau économique, de la fermeture des frontières pour son pays.

Le Président du Nigeria a promis de reconsidérer sa décision et d’ordonner la réouverture des frontières dans les plus brefs délais. Mais auparavant, une réunion entre les deux pays concernés s’avère nécessaire afin de définir de façon plus stricte les mesures à prendre pour résoudre les problèmes liés à la contrebande et à la prolifération des armes, a-t-il déclaré.