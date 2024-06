Bénin : « Mr HasBeen », le grand coming back de Joe Kaalibre !

Au Bénin, dans le milieu du showbiz, Joe Kaalibre n’est plus à présenter. Pour les uns, c’est un collègue artiste ou un aîné, pour les autres, un directeur artistique ou un ingénieur-son live. Mais sans l’ombre d’un doute, c’est un talentueux musicien qui, à bord de son bolide, le rap, se faufile à travers les genres musicaux et les générations tel un passionné de road trips à travers les paysages.

Un reportage de Sehomi Noudehouenou Franklin Venance TONON

Il fait ses premiers pas dans le rap avec le groupe « Katana » : aventure qui lui a permis de connaître succès et expériences scéniques. Il prend de plus en plus confiance en poursuivant son voyage et lance en 2016, son premier album solo qu’il a intitulé : « Encrier de sang ». Jusqu’en 2020, il va continuer à affûter son style et surtout à grandir. C’est ce qui ressort clairement de ses singles « Censure » (2018), « Baba » (2019), « Silence, on meurt » (2020). Aujourd’hui, c’est à un cocktail musical que nous convie Joe Kaalibre avec « Mr HasBeen », son tout nouvel opus.

Sorti il y a quelques semaines (Mai 2024) sous les auspices de « Black Music Industry » (BMI), label de music du groupe EMPIRE à Cotonou, « Mr HasBeen », l’EP de six titres de Joe Kaalibre, arrangé de main de maître par l’ingénieux Nicki Larson, est une pépite sonore pour tous les âges. C’est surtout et avant tout de la maturité musicale manifestée et exprimée au moyen d’une plume à la fois lumineuse et sombre dont il est seul à détenir le secret.

Quand on lui demande comment lui est parvenu le déclic de ce projet, il répond que c’est une blague de mauvais goût qui lui aurait inspiré, non seulement le titre « Mr HasBeen » mais aussi sa création. Pour la petite histoire, l’une de ses amies l’aurait traité de « Has been » au détour d’une causerie qui portait sur la qualité de la musique que propose la nouvelle génération d’artistes béninois… Pour lui signifier qu’il serait trop vieux pour donner son avis sur la musique urbaine actuelle au Bénin. Piqué au vif, la suite de cette histoire, vous la connaissez désormais.

En somme, « Mr HasBeen » est une démonstration de résilience et de créativité, où chaque piste reflète son parcours d’artiste polyvalent. Joe Kaalibre vous donne donc rendez-vous sur toutes les plateformes où « Mr HasBeen » séjourne depuis peu pour une partie de plaisir que tous sont invités à partager !

