Bénin : »Les voix du monde », l’art et la culture au service de l’environnement

Initiative des associations culturelles “Promoshop Label” et de “Innov’artion”, « Les voix du monde » est un projet de création artistique et de spectacles itinérants à l’intérieur du Bénin. Axé autour des objectifs de développement durable (ODD) 13 et 15, ce projet vise à sensibiliser les populations béninoises à la protection environnementale et aux différents enjeux climatiques.

Un Reportage de Sehomi Noudehouenou Franklin Venance TONON

Élaborée en deux grandes phases, cette jeune initiative démarre par la phase dite de « Création » qui comprend des ateliers de création artistique pour les tout petits dénommés « Ateliers Jeunesse Créative » suivie d’une résidence artistique pour des artistes venus d’un peu partout en Afrique et du Bénin.

Actuellement en cours, les ateliers Jeunesse Créative qui se tiennent tantôt à Ouidah, tantôt à Abomey-Calavi sont donc des ateliers de création artistique destinés à des enfants de sept à douze ans, encadrés par des artistes et des éducateurs dont la française Juliette Renaut dans des disciplines telles que l’art plastique, la danse, les percussions, le conte et la musique. La résidence artistique, quant à elle, sera animée par de jeunes artistes béninois qui vont créer des chansons et des représentations autour des ODD 13 et 15.

Pour la seconde phase du projet, des artistes confirmés du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Tchad et du Togo viendront donner du corps à la sensibilisation proprement dite en participant aux concerts de restitution itinérants dans cinq grandes villes du Bénin à savoir : Grand-Popo, Comè, Ouidah, Abomey-Calavi et Zè.

Les voix du monde : sensibilisons-nous aujourd’hui pour préserver demain!

