Bénin : le procès de Steve Amoussou renvoyé au 18 novembre

Ce lundi 7 octobre 2024, les Béninois avaient les regards braqués sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) où devait débuter le procès de Steve Amoussou. Mais finalement, à peine commencé, le procès est renvoyé au 18 novembre.

Au Bénin, Steve Amousou poursuit son séjour carcéral jusqu’au 18 novembre 2024. C’est la décision prise par la CRIET, ce lundi. Ce procès devrait permettre de répondre à une grosse interrogation qui a commencé à agiter l’opinion publique béninoise, depuis la première audition de Steve Amoussou. En effet, dans les heures qui ont suivi son arrestation, dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé, la nouvelle s’était répandue qu’il était le Frère Hounvi. Et ceci, à la suite d’une alerte donnée par l’homme d’affaires Martin Rodriguez qui a clairement indiqué que l’activiste a été « kidnappé ».

Pour la première fois, la majorité des Béninois découvrait la réelle identité de celui qui se faisait appeler Frère Hounvi et qui, chaque semaine, divulguait sur les réseaux sociaux des chroniques particulièrement acerbes sur la gouvernance du Président Patrice Talon. Le vrai nom de celui qui se cachait sous le pseudonyme de Frère Hounvi était ainsi révélé au grand public. À l’état civil, il était Steve Amoussou. La sortie médiatique de son avocat, Me Aboubakar Baparapé, le 15 août 2024, a confirmé que Steve Amoussou et Frère Hounvi n’étaient qu’une seule et même personne.

Là où les cartes se sont brouillées

Alors que tout le monde le prenait pour Frère Hounvi, Steve Amoussou crée l’événement à sa présentation au procureur, le mardi 20 août 2024, en niant être l’activiste. L’information avait été alors confirmée à la presse par son avocat, Me Baparapé. « Ça va être une erreur sur la personne. Et il a dit ne pas être Frère Hounvi et que lui, il partage entièrement les récriminations de ce personnage fantôme-là. Il en est un auditeur fidèle à qui on tente d’attribuer les audios contre la gouvernance du régime actuel », a expliqué l’avocat.

En ne se reconnaissant pas comme étant Frère Hounvi, Steve Amoussou a pris tout le monde de court y compris les responsables de l’opposition, les acteurs de la société civile qui protestaient contre la manière dont celui qu’ils considéraient comme Frère Hounvi avait été interpellé en territoire togolais. À la fin de son audition, Steve Amoussou avait été placé sous mandat de dépôt en attendant l’ouverture de son procès prévu pour ce jour. Au-delà des trois chefs d’accusation visant Frère Hounvi, à savoir : « harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion », Steve Amoussou est également inculpé dans une affaire d’escroquerie.

Mais, c’est surtout sur le dossier Frère Hounvi que les Béninois attendent ce procès. La justice, qui soupçonne Steve Amoussou d’être Frère Hounvi, doit apporter des éléments de preuve qui confirment sa position tandis que Steve Amoussou, pour sa part, doit prouver le contraire. Il faudra attendre le 18 novembre 2024 pour voir le procès véritablement ouvert. Après le renvoi de ce jour qui fait suite à une demande de Me Aboubakar Baparapé, l’un des avocats de Steve Amoussou.