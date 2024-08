Bénin : Frère Hounvi placé sous mandat de dépôt

Le célèbre chroniqueur béninois, Frère Hounvi, commence un séjour carcéral, ce mardi. Ceci, à l’issue de sa présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il devra répondre de trois principaux chefs d’accusation.

Steve Amoussou alias Frère Hounvi est déposé en prison, ce mardi. Dans la matinée, le célèbre pourfendeur de la gouvernance du Président Patrice Talon a comparu devant le procureur spécial près Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Trois principaux chefs d’accusation pèsent contre le chroniqueur, selon les informations rapportées par la radio locale, Peace FM : « Harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion ». C’est donc de la prison que Frère Hounvi devra attendre son procès qui doit commencer le 7 octobre 2024.

Les alentours de la CRIET barricadés depuis lundi

Initialement annoncée pour le lundi, la comparution du journaliste chroniqueur devant la CRIET n’aura finalement lieu que ce mardi. Mais depuis hier, les accès aux locaux de la CRIET sis au quartier Ganhi, à Cotonou, ont été bouclés. Un nombre important de policiers était déployé sur les lieux pour empêcher tout accès à ces locaux. Comme ils l’avaient annoncé, les représentants de l’opposition étaient bien présents. Mais, ils ont été empêchés par les policiers d’atteindre les locaux. Ce mardi encore, le dispositif policier était non seulement toujours en place, mais il a été renforcé.

C’est dans la nuit du 12 au 13 août 2024 que le chroniqueur a été interpellé à Lomé avant d’être conduit manu militari à Cotonou où il a d’abord été gardé à la Brigade économique et financière. Depuis mardi dernier, l’arrestation de Frère Hounvi est le principal sujet qui occupe non seulement les conversations, mais fait la une de la presse. Sans doute pour un bon moment encore.