Bénin : La GDIZ signe un contrat historique avec U.S. Polo Assn

Un partenariat stratégique entre la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et U.S. Polo Assn. propulse l’industrie textile du Bénin sur le marché international.

Le 5 septembre 2024 marque un tournant historique pour l’industrie textile béninoise. La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), qui a déjà fait parler d’elle avec ses premières expéditions de vêtements pour la marque française Kiabi, s’apprête à réaliser une prouesse encore plus significative : l’exportation de vêtements pour la prestigieuse marque américaine U.S. Polo Assn. Cette nouvelle étape confirme le positionnement de la GDIZ comme un acteur incontournable sur la scène mondiale du prêt-à-porter.

L’entrée de la mode béninoise dans le marché américain

La GDIZ a franchi un nouveau seuil en signant un partenariat avec U.S. Polo Assn, une marque mondialement reconnue. Cette collaboration représente une première historique pour le Bénin, qui exporte désormais des vêtements « Made in Benin » vers le marché américain. Selon le communiqué de la Société d’investissement et de promotion des industries (SIPI-Bénin), plus d’un million de pièces seront expédiées dans les prochaines années, comprenant des sweat-shirts à capuche, des polos et des T-shirts.

La réussite de cette exportation est le fruit d’un partenariat fructueux avec INCOM S.P.A., détenteur de la licence U.S. Polo Assn pour le marché européen. Ce partenariat illustre la confiance croissante des marques internationales dans le savoir-faire et la capacité de production de la GDIZ. Francesco Gozzini, Directeur de Production d’INCOM Italie, a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration, soulignant l’importance de cette première expédition pour la marque américaine.

La GDIZ : Une zone industrielle en pleine expansion

Avant cette réalisation, la GDIZ avait déjà marqué des points avec l’exportation de 80 000 pièces pour Kiabi. L’expédition de vêtements pour U.S. Polo Assn renforce la position de la GDIZ comme un hub majeur pour la production textile en Afrique. Les volumes élevés de vêtements destinés au marché européen témoignent de la montée en puissance de la zone industrielle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales du prêt-à-porter.

Le Directeur Général de SIPI-Bénin, Létondji Beheton, a exprimé son enthousiasme pour cette étape importante, soulignant que cet exploit est une source de fierté non seulement pour la GDIZ mais pour tout le Bénin. Cette réussite témoigne des capacités croissantes du pays à produire des textiles de haute qualité conformes aux normes internationales. La collaboration avec U.S. Polo Assn est également un pas significatif vers l’intégration du Bénin dans le secteur mondial du prêt-à-porter.