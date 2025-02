Bénin : la Cedeao et la Céna unissent leurs forces pour des élections transparentes en 2026

À l’approche des élections générales de 2026, le Bénin renforce son engagement pour un scrutin transparent et crédible. La Céna et la Cedeao collaborent pour garantir une organisation efficace et conforme aux standards démocratiques

À l’approche des élections générales de 2026, le Bénin s’engage à garantir un scrutin transparent et crédible. La Commission électorale nationale autonome (Céna) et la Commission économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont entamé un dialogue stratégique pour assurer une élection conforme aux standards démocratiques internationaux.

Un partenariat pour renforcer la transparence électorale

Lors d’une rencontre à Cotonou, Sacca Lafia, président de la Céna, et Amadou Diongue, représentant résident de la CEDEAO, ont échangé sur les préparatifs électoraux. L’objectif est d’organiser des élections pacifiques, inclusives et crédibles. La CEDEAO s’engage à accompagner le processus en mettant à disposition son expertise et en soutenant la formation des agents électoraux.

L’organisation de ces élections représente un défi logistique majeur. Le gouvernement béninois a déjà mobilisé des fonds pour assurer leur bon déroulement. L’appui de la CEDEAO constitue un atout supplémentaire pour renforcer l’efficacité des dispositifs mis en place.

Le numérique au service de la démocratie

Amadou Diongue a souligné l’importance des technologies numériques pour optimiser le processus électoral. L’utilisation d’outils technologiques contribuera à améliorer la transparence et à renforcer la confiance des électeurs. Une formation continue du personnel électoral est également prévue afin de garantir un scrutin fluide et sans irrégularités.

À l’issue des discussions, la Céna et la CEDEAO ont réaffirmé leur engagement à collaborer pour assurer le succès des élections de 2026. Cet accord traduit une volonté commune de faire du Bénin un modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, avec une participation massive des citoyens et une reconnaissance internationale du processus électoral.