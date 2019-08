Dans la grille des événements officiels entrant dans le cadre de la commémoration du 59ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, ce jeudi 1er août 2019, ne figurait pas, contre toute attente, le « concert de l’indépendance », initiative du gouvernement à laquelle les Béninois avaient été habitués depuis 2 ans.

En effet, au Bénin, le 1er août est un grand jour : c’est la fête nationale. Et depuis 1960, chaque gouvernement qui prend le pouvoir au sommet de l’Etat, nonobstant les traditionnels événements officiels, la commémore en initiant diverses activités au profit des Béninois (tournoi de football, débats télévisés avec le Président, etc…).

A son arrivée au pouvoir en 2016, Patrice Talon et son gouvernement avaient initié le « concert de l’indépendance », un ensemble de deux concerts, le premier se tenant le 31 juillet à Parakou (dans le septentrion) et le second, le plus imposant, à Cotonou le soir du 1er août au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Ce concert réunissait presque tous les artistes musiciens et chanteurs béninois et quelques artistes étrangers invités pour la circonstance.

Comblées par cette initiative qu’elles trouvent géniales, les populations béninoises, à leur manière, remerciaient en retour le gouvernement en se rendant massivement aux concerts. Cette année, alors que tous les Béninois attendaient impatiemment la 3ème édition du concert de l’indépendance, aucune communication officielle n’a été faite dans ce sens de la part du gouvernement, malheureusement.

Il n’y aura pas eu de concerts de l’indépendance cette année et les raisons officielles de cette abstention de la part du gouvernement sont inconnues jusqu’ici. Dans les rues de Cotonou à Parakou, des rumeurs font état de ce que le budget alloué à cet événement aurait été utilisé pour renforcer l’équipe nationale de football, les « Ecureuils » du Bénin lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), compétition au cours de laquelle le Bénin est allé en quart de finale pour la première fois de son histoire. Foot ou musique il fallut choisir!

En attendant que le gouvernement se prononce sur ce sujet, la rédaction d’AFRIK.COM souhaite néanmoins à tous les Béninois une très bonne fête d’indépendance!