Bénin : Ifè Gnacadja, la nouvelle pierre précieuse du Bénin

Grâce à « The Voice France 2020 », un jeune béninois au talent immense s’est révélé au monde. Son nom est Ifè Franck-Olivier GNACADJA. Passionné multicasquettes, Ifè est étudiant aux Beaux Arts de Paris. Avant l’aventure The voice, il était plutôt connu comme un créateur de mangas, pour avoir mis en ligne en 2018, une bande dessinée intitulée « Tagut & Bizu » qui relate avec humour les aventures de deux jeunes expatriés béninois (BD toujours disponible sur les réseaux sociaux).

Bon chanteur et aussi bon rappeur, son histoire d’amour avec la musique a réellement débuté avec son regretté frère, décédé il y a 4 ans, lequel lui aurait insufflé la fièvre hip hop. Le chagrin que lui a causé la disparition de son frère, ami et alter ego, est ainsi devenu pour lui, une grande source d’énergie motivante. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à tenter sa chance à The Voice France.

Aux auditions à l’aveugle, Ifè n’a pas manqué de sidérer Marc Lavoine dont il est devenu le poulain, en interprétant avec audace, le titre «Drowning » de Mick Jenkins. Chacune de ses prestations était unique. A chaque fois, il réussissait à faire sensation au point de créer des émotions vives même chez les coachs. C’est ainsi que de prestation en prestation, Ifè, le prodige béninois de 27ans, a réussi à se hisser haut dans l’estime de millions de personnes dans le monde, en Afrique notamment. Il a fait feu de tout bois, il a tout donné.

Pendant une interview téléphonique accordée à une station radio basée à Cotonou, il a déclaré: « Je vous avoue que j’ai vraiment envie d’aller en finale »… Mais hélas! c’est en demi-finale qu’il a été recalé après une interprétation de qualité de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Il n’y avait pas eu assez de votants pour Ifè. Coup dur certainement pour notre nouvelle étoile, qui espérait tant remporter le concours afin d’honorer la mémoire de son petit frère.

Quoiqu’il en soit, une nouvelle vie commence pour Ifè, l’un des candidats favoris de cette 9e édition de The Voice France.

Résident en France, Ifè n’a pas oublié ses origines, le Bénin dont il est fier. Il rêve de participer activement au développement culturel de son pays en initiant des projets de coopération bilatérale entre les artistes français et béninois : le premier aura lieu dans quelques mois!

Souhaitons-lui alors Bon courage et bonne chance!