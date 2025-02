Bénin : Brice Allowanou prend officiellement les rênes de la Police républicaine

Brice Allowanou prend officiellement la tête de la Police républicaine du Bénin. Lors de la passation de charge avec son prédécesseur Soumaïla Yaya, il a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes et à renforcer la sécurité intérieure.

La Police républicaine du Bénin entame une nouvelle ère sous la direction de son nouveau Directeur général, le contrôleur général de police Brice Allowanou. Depuis le vendredi 7 février 2025, il exerce officiellement ses fonctions après une cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur, Soumaïla Yaya. Ce moment solennel, marqué par des discours de reconnaissance et d’engagement, s’est déroulé en présence de plusieurs hautes autorités.

Un hommage appuyé à Soumaïla Yaya

Lors de son discours d’adieu, Soumaïla Yaya a exprimé sa profonde gratitude envers le chef de l’État pour la confiance accordée durant son mandat. Il a rappelé les efforts engagés pour moderniser la Police républicaine et renforcer la sécurité intérieure. Son bilan, largement salué, témoigne d’un engagement sans faille contre l’insécurité. Le ministre de l’Intérieur a souligné son leadership et sa rigueur, tout en appelant à poursuivre les réformes en cours.

Dans son discours d’investiture, Brice Allowanou a rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur et promis de poursuivre les réformes engagées. Il s’est fixé pour objectif de dynamiser l’institution et d’améliorer les capacités opérationnelles des forces de l’ordre. « La mission qui m’incombe est lourde de responsabilités, mais je l’aborde avec détermination et engagement », a-t-il affirmé avec conviction.

Une nouvelle ère pour la Police républicaine

En prenant la tête de la Police républicaine, Brice Allowanou s’engage à garantir la sécurité des citoyens et à consolider les avancées d’une institution en pleine évolution. Sa nomination s’inscrit dans la continuité des efforts de modernisation et de professionnalisation des forces de l’ordre. Les prochains mois seront déterminants pour affirmer son leadership et répondre aux attentes des autorités et de la population.