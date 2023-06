Bénin : l’ancien ministre Hervé Hêhomey installé au Parlement

L’ancien ministre béninois des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey, a retrouvé, ce mardi, son siège à l’Assemblée nationale. Un mois après la décision rendue par la Cour constitutionnelle en sa faveur.

Engagé dans la lutte pour récupérer son siège de député qu’il avait laissé au profit de son portefeuille ministériel avant d’être éjecté du gouvernement par le Président Patrice Talon, Hervé Hêhomey a bénéficié, il y a quelques semaines, d’une décision favorable de la Cour constitutionnelle. En effet, dans sa décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, le juge constitutionnel avait tranché en faveur du ministre limogé. Très vite, le suppléant de Hervé Hêhomey, Janvier Yahouédéou, a pris acte de la décision qui le dépossède de son siège au profit de son titulaire.

La tentative de justification très peu convaincante de Hervé Hêhomey

Depuis que la Cour constitutionnelle a rendu cette décision, c’est ce mardi que l’ancien ministre des Infrastructures et des Transports de Patrice Talon a repris son siège au Parlement. L’homme, qui n’a pas caché sa joie d’avoir obtenu gain de cause, tente de justifier la récupération au forceps de son poste à l’Assemblée nationale. Pour lui, il n’a fait que respecter son « engagement politique vis-à-vis des populations » qui ont placé en lui leur confiance en l’élisant comme leur député. « Cette fois-ci, les populations se sont montrées plus exigeantes. Elles ont tenu au respect de leur choix de me voir siéger à l’Assemblée nationale. Leur choix est mon choix. Je me ferai le devoir de me mettre à la hauteur de cette confiance renouvelée », a-t-il poursuivi.

Pour une tentative de justification de l’acte, il faut dire que Hervé Hêhomey est très peu convaincant. Puisque cette prétendue exigence des mandants ne l’avait pas empêché de décliner l’offre du Parlement pendant qu’il jouissait des privilèges ô combien enviables de membre du gouvernement. Il a fallu que le chef de l’État lui coupe le biberon pour qu’il se souvienne subitement de son engagement vis-à-vis des populations. Il a ainsi étalé au grand jour les motifs réels de son action politique. Lesquels motifs sont très loin du bien-être des populations, ses mandants. Une bien triste réalité !

Lire : Bénin : éjecté du gouvernement, l’ex-ministre Hervé Hêhomey veut à tout prix retrouver son siège de député