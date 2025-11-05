Bauxite : la Guinée reprend la main sur ses richesses avec Nimba Mining

La Guinée franchit un cap historique avec le premier chargement de bauxite réalisé par la société nationale Nimba Mining Company. Moins de trois mois après sa création, cette entreprise 100 % guinéenne symbolise la reprise en main des richesses minières du pays.

Moins de trois mois après sa création, la société nationale Nimba Mining Company (NMC) a procédé à son tout premier chargement de bauxite de haute qualité. Cette opération concrétise la volonté du pays de renforcer sa souveraineté sur ses ressources naturelles et de maximiser la valeur ajoutée locale.

Un premier chargement record, symbole d’une nouvelle ère

C’est au port de Kamsar que l’événement s’est déroulé, avec le chargement inaugural de 200 000 tonnes de bauxite le mardi 4 novembre. Ce volume s’inscrit dans le cadre d’un contrat de vente de 1,5 million de tonnes et a été réalisé en un temps particulièrement court. Créée le 5 août 2025 pour reprendre les activités de la compagnie émirienne Guinea Alumina Corporation (GAC), dont le permis avait été retiré, Nimba Mining Company S.A. a réussi à remobiliser les équipes, réhabiliter les équipements et relancer l’intégralité de la chaîne logistique en moins de 90 jours.

Ce premier embarquement ne représente pas qu’une simple transaction commerciale. Il illustre le retour d’un modèle minier où l’État guinéen entend piloter l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction à la commercialisation. Selon Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la Présidence et président du Comité stratégique de Simandou, l’opération consacre la montée en puissance d’un opérateur national crédible.

Lors de la cérémonie au port de Kamsar, il a affirmé : « Ce n’est pas un simple départ de minerai, c’est aussi le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles. »

L’ambition de la transformation locale

L’objectif de Nimba Mining Company ne s’arrête pas à l’exportation du minerai brut. L’ambition claire est de bâtir un écosystème industriel complet autour de la bauxite. Patrice L’Huillier, directeur général et PDG français de NMC, a mis l’accent sur cet engagement : « Chez Nimba Mining Company, nous respecterons notre engagement de transformer la bauxite sur le territoire de la République. Chez Nimba Mining, nous respecterons nos engagements vis-à-vis du peuple guinéen de démarrer le projet de construction d’une usine d’alumine. »

Il s’agit là d’une étape cruciale que l’opérateur précédent, GAC, n’avait pas réalisée en vingt ans d’activités. À moyen terme, NMC aspire à devenir un acteur intégré de la filière, maximisant la valeur ajoutée locale.

Les prochaines étapes de l’opérateur national

Pour financer la reprise de l’exploitation de la mine, les 1,5 million de tonnes de bauxite laissées en stock par GAC seront exportées dans les prochaines semaines. La société est activement à la recherche d’un sous-traitant minier, suite au retrait de DTP, filiale du groupe Bouygues.

Les prochaines étapes du programme intensif de redémarrage prévoient le transport de la bauxite par train d’ici la fin du mois, et le redémarrage effectif de la mine de bauxite de Tinguilinta en décembre. En plaçant la performance et la gouvernance au cœur de son action, cette société 100 % nationale s’affirme comme un instrument clé de la stratégie guinéenne pour renforcer sa maîtrise des chaînes d’approvisionnement mondiales.