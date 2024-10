Bassirou Diomaye Faye accueille les Sénégalais rapatriés par le Liban en plein chaos

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli 117 ressortissants rapatriés du Liban, alors que le pays fait face à une intensification des violences.

En pleine tourmente au Liban, où les bombardements israéliens s’intensifient, le Sénégal a pris des mesures pour sauver ses ressortissants vivant dans ce pays. Le 19 octobre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli à Dakar un groupe de 117 Sénégalais rapatriés de Beyrouth. Ce retour fait suite à une initiative de rapatriement volontaire orchestrée par le gouvernement pour protéger ses citoyens, menacés par les violences croissantes au Liban.

Un retour tant attendu

Après plusieurs semaines d’incertitude et d’appels à l’aide, de nombreux Sénégalais ont enfin pu rentrer chez eux. Les scènes d’émotion étaient palpables à l’aéroport de Dakar lorsque l’avion a atterri, transportant des hommes, des femmes, des enfants, et des personnes âgées. Tous ont été chaleureusement accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a exprimé son soulagement de les voir de retour, sains et saufs. « Leur sécurité est notre priorité absolue », a déclaré le président sur les réseaux sociaux.

Face à la détérioration de la situation sécuritaire au Liban, notamment après le décès d’une Sénégalaise le 6 octobre, le gouvernement sénégalais a immédiatement mis en place un dispositif de rapatriement. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce retour volontaire a permis de répondre aux appels désespérés de plusieurs ressortissants. L’ONG Action pour les droits humains et l’amitié avait également plaidé pour une action rapide, insistant sur la nécessité d’accompagner ces personnes sur le plan psychologique et sanitaire à leur retour.

Des défis à surmonter

Bien que ce premier rapatriement soit un soulagement, des inquiétudes subsistent concernant d’autres Sénégalais restés au Liban. Selon les autorités, environ un millier de Sénégalais vivent dans ce pays. L’ONG et d’autres associations continuent de surveiller la situation pour s’assurer que tous ceux qui souhaitent rentrer puissent bénéficier de cette assistance. Des initiatives sont également prévues pour fournir un soutien psychologique et socio-économique à ceux qui ont vécu des moments traumatisants.

Le rapatriement des Sénégalais a lieu dans un contexte de tensions croissantes au Liban, mais aussi de manifestations à Dakar. Le même jour, des centaines de personnes ont marché dans les rues de la capitale sénégalaise pour dénoncer les violences israéliennes au Liban et dans la bande de Gaza. Initiée par la communauté libanaise de Dakar, cette manifestation visait à sensibiliser le public à la tragédie qui se joue au Proche-Orient.