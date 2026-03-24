Bassirou Diomaye Faye à Madrid pour dynamiser le partenariat économique Sénégal-Espagne

En visite d’État à Madrid, Bassirou Diomaye Faye entend donner un nouveau souffle aux relations entre le Sénégal et l’Espagne. Entre rencontres de haut niveau, ambitions industrielles et négociations sur la migration circulaire, le président sénégalais veut transformer une coopération longtemps centrée sur la sécurité en un partenariat économique stratégique.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a franchi une étape diplomatique majeure ce mardi 24 mars 2026 en foulant le sol espagnol. Pour sa toute première visite d’État dans la péninsule ibérique, le chef de l’État sénégalais affiche une ambition claire : transformer une relation historique basée sur la gestion sécuritaire en un partenariat économique de premier plan. Accueilli avec les honneurs dus à son rang, il entame un séjour de quarante-huit heures placé sous le signe de la redynamisation des échanges.

Un ballet diplomatique aux plus hauts sommets de l’État

L’agenda présidentiel ne laisse que peu de place au repos. Dès son arrivée, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le roi Felipe VI, avant de s’entretenir avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez. Ces rencontres au sommet visent à consolider la coopération politique entre les deux nations.

Pour préparer le terrain, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, avait d’ailleurs précédé la délégation présidentielle dès le 23 mars. Cette coordination souligne l’importance que Dakar accorde à Madrid, qui s’impose désormais comme le quatrième partenaire commercial du Sénégal, juste derrière des géants comme la Chine et la France.

L’économie au cœur du voyage présidentiel

Accompagné du ministre de l’Économie, Abdourrahmane Sarr, le président Faye mise énormément sur le volet industriel. Le point d’orgue de cette visite sera sans doute le forum des entreprises prévu le 25 mars, organisé par la chambre de commerce espagnole. Actuellement, environ 70 sociétés espagnoles sont implantées au Sénégal, mais les deux pays estiment que le potentiel est loin d’être épuisé.

À travers l’initiative « Alliance Afrique Avance », lancée par Madrid en 2024, l’Espagne cherche de nouveaux débouchés pour ses entreprises tandis que le Sénégal espère attirer des investissements massifs pour moderniser ses infrastructures et son industrie.

L’enjeu de la migration circulaire

Au-delà des chiffres du commerce, le dossier humain occupe une place centrale dans les discussions. La migration circulaire, ce mécanisme permettant à des travailleurs saisonniers sénégalais d’évoluer légalement en Espagne pour une durée déterminée, est un sujet de négociation majeur. Alors que le quota était fixé à 500 ouvriers agricoles en 2025, Dakar plaide ouvertement pour une révision à la hausse de ces effectifs.

Pour Bassirou Diomaye Faye, il s’agit de proposer une alternative viable et sécurisée à l’émigration clandestine, tout en permettant à la jeunesse sénégalaise d’acquérir une expérience internationale valorisable de retour au pays.