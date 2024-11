Basketball Africa League : qui décrochera son billet pour la grande finale ?

La Basketball Africa League s’intensifie à Abidjan avec les demi-finales en approche, où le Stade Malien, l’ABC Fighters, la Kadji Sports Academy et Al Ahli Benghazi se disputent les dernières places pour la finale de la BAL 2025.

La Basketball Africa League (BAL) est en ébullition à Abidjan, où les équipes les plus performantes se battent pour décrocher leur place en phase finale. La compétition est rude, et le niveau d’intensité grimpe alors que les demi-finales de l’Elite 16 approchent. Sur le parquet, quatre équipes ambitieuses, prêtes à tout donner pour accéder à la BAL 2025 : le Stade Malien, l’ABC Fighters, la Kadji Sports Academy, et Al Ahli Benghazi.

Stade Malien : une série parfaite en jeu

Le Stade Malien de Bamako est l’équipe à battre. Jusqu’à présent, les Maliens ont su imposer leur domination sans aucune défaite. Leur maîtrise sur le terrain a été démontrée lors de leur rencontre contre BC Chaux Sport de Bukavu, qu’ils ont battu 75 à 62, éliminant ainsi les Congolais de la compétition. Leur adversaire en demi-finale sera la Kadji Sports Academy, une équipe camerounaise prête à bouleverser l’ordre établi. Ce choc s’annonce intense, opposant une équipe invaincue aux Camerounais déterminés à briser leur série.

L’ABC Fighters, représentant de la Côte d’Ivoire, bénéficie de l’avantage du terrain et de l’appui de ses supporters. Cependant, ce soutien ne garantit pas leur qualification, car ils feront face aux Libyens d’Al Ahli Benghazi, bien décidés à créer la surprise. Après une première victoire déterminante contre les Gabonais de Moanda Basketball, les Ivoiriens affichent leur ambition d’aller jusqu’au combat. La rencontre contre Al Ahli pourrait bien être décisive pour eux et leur offrir la chance de représenter fièrement la Côte d’Ivoire lors de la finale.

Moanda Basketball : un parcours remarquable malgré les obstacles

Bien que Moanda Basketball ne soit plus en lice pour les demi-finales, l’équipe gabonaise a marqué les esprits. Leur victoire initiale contre Chaux Sport (72-65) a montré leur résilience et leur capacité à renverser des situations difficiles. Coachée par John Masnoudji, l’équipe a su capitaliser sur cette performance pour se positionner dans le haut du classement, malgré une défaite de justesse face aux ABC Fighters. Moanda quitte donc la compétition avec honneur, prouvant son potentiel et sa détermination dans le basket continental.

Les enjeux de ces demi-finales dépassent la simple victoire ; elles déterminent le destin de ces équipes pour la BAL 2025. Le stade de Treichville sera le théâtre d’affrontements où chaque point comptera, chaque possession sera précieuse, et chaque décision tactique cruciale. Les vainqueurs de ces duels tant attendus auront l’immense privilège de rejoindre la phase finale de la BAL et de représenter l’élite du basket africain.