Basket : reprise du championnat rwandais en janvier

La ligue 2021 de basketball Bank of Kigali débutera en janvier, selon la Fédération rwandaise de basketball (Ferwaba). L’information a été donnée par Desire Mugwiza, président de l’instance dirigeante.

Le président de la fédération rwandaise de basketball Desire Mugwiza a indiqué que les dates officielles de la nouvelle saison seront annoncées après les discussions en cours avec diverses parties prenantes, y compris les autorités sanitaires.

« Nous prévoyons d’organiser la saison en fonction de la situation actuelle du Covid-19. Par exemple, nous effectuerons des tests Covid-19 avant chaque match pour toutes les équipes », a-t-il indiqué. « Mais tout cela sera officiellement annoncé après les discussions en cours avec toutes les parties prenantes », a ajouté Mugwiza.

Le Patriots Basketball Club est devenu champion la saison dernière après avoir battu la centrale locale REG (76-61). De même, dans la ligue féminine, les Hoops Rwanda ont remporté le premier championnat de leur histoire face à IPRC-Huye (68-63). Grâce à cette victoire, les Hoops Rwanda représenteront le pays au championnat Fiba Africa Zone V 2021, qui comprendra les clubs de basket-ball d’élite de la région.

Quatorze équipes masculines joueront la saison prochaine. Chez les hommes, on retrouvera des équipes comme REG, Patriots, APR, IPRC-Huye, IPRC-Kigali, United Generations for Basketball, Espoir, Rusizi, Tigers, Shoot for The Stars, IPRC-Musanze, UR-CMHS, 30 Plus ou encore UR-Huye.

Par ailleurs, six équipes sont engagées dans la catégorie féminine : IPRC-Sud, Ubumwe, The Hoops, APR, Group Scolaire Marie Reine Rwaza et UR-Huye.