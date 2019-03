Barbershop Château d’Eau : la nouvelle série qui décape sur Canal + Afrique

BARBERSHOP Château d’Eau, le nouveau programme court de CANAL+ INTERNATIONAL est diffusé à partir du 4 septembre 2017 sur l’antenne de CANAL+ en Afrique.

Produite par CANAL+ INTERNATIONAL et MERAPI PRODUCTIONS, BARBERSHOP Château d’Eau est une série courte écrite par le comédien et influenceur d’origine congolaise Dycosh, de son vrai nom Christian Nsankete. Sur Youtube et les réseaux sociaux, ses sketchs connaissent un succès retentissant auprès des jeunes en France, en Afrique francophone et au sein des diasporas, avec plus d’un million de vues. En juin 2016, Dycosh, l’inventeur de « l’Équilibre », est classé parmi les trente jeunes d’origine africaine les plus influents par le magazine FORBES.

Avec 50 capsules de 2 minutes, BARBERSHOP Château d’Eau est un cocktail d’humour. La série a pour lieu central un salon de coiffure du quartier « Château d’Eau » à Paris qui rassemble la plus importante diaspora africaine dans la capitale, et où s’y croisent quotidiennement des nationalités et des personnalités différentes. Dycosh y incarne le rôle du coiffeur « Grand Prêtre », et partage l’affiche avec les acteurs Jean Bédiébé et Frédéric Bukolé ainsi qu’avec la comédienne Ivanne Niaba.

« Barbershop Château d’Eau s’inscrit dans la continuité des premiers formats que j’ai lancés sur le web en 2014 dont l’objectif était de mettre en avant ma double culture avec humour. Je suis fier de trouver mon public à la fois en Afrique francophone et au sein des diasporas en France », déclare Dycosh.

Grâce au partenariat avec CANAL+ INTERNATIONAL, c’est la première fois qu’un influenceur du web se retrouve en tête d’affiche d’un programme TV en Afrique francophone.

« À travers BARBERSHOP Château d’Eau, CANAL+ INTERNATIONAL confirme sa volonté de promouvoir et d’accompagner des talents africains d’aujourd’hui et de demain tout en leur offrant une grande visibilité sur le continent africain et au delà », déclare François Deplanck, Directeur des chaînes et des contenus de CANAL+ International.

Découvrez en avant-première le premier épisode de BARBERSHOP Château d’Eau ici