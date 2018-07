Barack Obama en visite au Kenya

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a lancé au Kenya, dans la ville de naissance de son père, un centre de sports pour les jeunes fondé par sa demi-sœur.



L’ancien président américain Barack Obama est arrivé dimanche au Kenya, le pays de naissance de son père, pour sa première visite dans ce pays d’Afrique de l’Est depuis qu’il a quitté ses fonctions. Obama est au Kenya pour aider à lancer le centre de sport et de formation fondé par sa demi-sœur, Auma Obama, à travers sa fondation Sauti Kuu. À Nairobi, Barack a rencontré le président Uhuru Kenyatta à la résidence officielle, rapporte le compte Twitter de Kenyatta.

It was a great pleasure to welcome you back @BarackObama pic.twitter.com/EUHg8fpNPx

— Uhuru Kenyatta (@UKenyatta) July 15, 2018