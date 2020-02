Bab El West, mariage rock réussi entre le Maroc et la Bretagne

Perros-Guirrec et la Bretagne seraient-elles l’un des nouveaux creusets de la musique arabo-maghrébine ? Il faut le croire, avec ce nouvel album, très réussi, du groupe maghrébo-breton Bab el West, qui réunit, autour du chanteur français d’origine marocaine Habib Farroukh, les musiciens bretons Yannick Jory (saxophone) et Jean-Luc Thomas (flûte), amis d’enfance de Perros-Guirrec, ainsi que Hamza Bencherit à la guitare et Nidhal Jaoua au qanun, tous entourés ici de quelques autres artistes invités.

Le premier album de Bab el West, « Douar », sorti en 2014, avait valu au groupe le prix SACEM de l’autoproduction, salué par la critique – et notamment, chaleureusement salué par BABelmed ! ). Le groupe confirme ce qui fait son ADN : de la musique joyeuse et solaire, un brin insolent comme l’exige le rock, et qui vous donne la pêche, sans jamais vous énerver.

L’album convie ici les Irlandais Ruby et Tracey Shiels à la mandoline et au piano, mais aussi Yannick Jory au saxophone ou Yves-Marie Berthou à la darbouka. Et inutile de préciser que tous ces musiciens aiment les intrusions dans les musiques d’ailleurs : ils nous emmènent, non seulement, dans l’univers gnawa cher à Habib Farroukh, en Irlande bien sûr (« Brit N12 »), mais aussi jusqu’en Inde (« Nouara »), tout en ne perdant jamais de vue leur axe principal : le rock-pop, et sa formidable énergie !

Si l’hiver qui approche vous paraît froid, allez voir les dates de leurs prochains concerts… notamment si vous habitez en Bretagne, où le groupe a plusieurs dates programmées.

