Aya Nakamura nage dans le bonheur avec son… doudou Vladimir Boudnikoff

La chanteuse Aya Nakamura a publié une photo sur laquelle elle apparaît visiblement heureuse aux côtés de son producteur, Vladimir Boudnikoff.

Une page visiblement tournée, celle de la désormais ancienne vie amoureuse de la chanteuse Aya Nakamura et Niska. Une relation des plus tumultueuses, durant laquelle la chanteuse aurait même été battue et qui a débouché sur un « règlement de comptes » sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, cette page est tournée. Ce dimanche 18 octobre 2020, l’artiste d’origine malienne a finalement décidé de sauter le pas en officialisant sa relation avec son compagnon, qui n’est autre que son producteur. Si Aya Nakamura évoque souvent l’amour dans ses chansons, elle ne s’était jamais affichée en couple sur les réseaux sociaux.

Aya Nakamura semble être une femme épanouie qui a visiblement retrouvé le sourire et… l’amour. C’est ce qu’il faut comprendre de la publication faite ce week-end, sur Instagram, d’une photo sur laquelle la chanteuse apparaît en compagnie de Vladimir Boudnikoff.

Ce qui était encore au stade de rumeur est visiblement devenu une réalité. Même si beaucoup d’indices laissaient penser qu’ils étaient en couple depuis plusieurs mois, c’est la première fois que la musicienne apparaît aux côtés de Vladimir Boudnikoff, sur ses réseaux sociaux.

C’est en story de sa page Instagram qu’Aya Nakamura a publié deux clichés sur lesquels elle est en intimité avec Vladimir Boudnikoff. Ainsi, Aya Nakamura aborde avec un bon mental son nouvel album dont la sortie est prévue pour le 13 novembre. Un projet qu’elle présente comme le plus personnel de sa carrière. Et qu’elle engage avec courage et détermination, étant entre de bonnes mains.