Avec ses rondeurs, la Kényane Sanchi peut-elle détrôner l’Ivoirienne Eudoxie Yao ?

Depuis un moment, elle fait l’actualité sur les réseaux sociaux. Telle une bombe à fragmentations, la Kényane Sanchi est visiblement partie pour arracher la vedette à l’Ivoirienne Eudoxie Yao. En termes de rondeurs, bien sûr ! Peut-elle y arriver ? C’est la question qui fait débat sur tout le continent. Une chose est sûre, aucune de ces deux femmes voluptueuses ne passe inaperçue.

Surnommée « la rivale d’Eudoxie Yao », Sanchi fait-elle le poids face à l’Ivoirienne qui, lors d’un bref passage à Dakar, au Sénégal, a mis KO des dignitaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest ? A vous d’en juger, à travers ces photos.

D’abord l’Ivoirienne Eudoxie Yao

Ensuite la Kényane Sanchi

Les positions sont tranchées. Si certains votent pour Eudoxie Yao, dont les mensurations sont de loin plus importantes que celle de Sanchi, d’autres par contre voient en la Kényane la femme ronde idéale. Très ronde, et non trop ronde, le tout enveloppé dans un corp visiblement souple. Comme on peut le voir sur certaines photos où Sanchi apparaît, très souple.