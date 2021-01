« Avec le maillot du Cameroun ou de l’Algérie », Booba tacle Mbappé (Vidéo)

Alors qu’il s’était inspiré de lui en 2018 pour sortir le morceau « Kyll » en collaboration avec Médine, le DUC de Boulogne s’est encore une fois moqué du numéro 10 de l’équipe de France, Kylian Mbappé. Mais pour quelle raison ?

L’on se souvient encore de l’hommage rendu par le joueur du Paris Saint-Germain à George Floyd, l’Afro-Américain qui avait trouvé la mort lors d’un contrôle de police, aux États-Unis. L’attaquant avait aussi réclamé que justice soit faîte. Alors qu’en France même, il y avait l’affaire Adama Traoré, lui aussi décédé après avoir été interpellé, le 19 juillet 2016, à la gendarmerie de Persan.

Une affaire à laquelle, le manque de réaction du footballeur avait notamment provoqué la colère de B2oba qi n’avait pas hésité à tacler l’attaquant parisien. Et cette fois-ci, le DUC s’en prend encore à la même personne, mais plus dans le même contexte. En effet, alors que Booba est ami, depuis peu, avec le jeune Youtubeur Julien Beats, ils se sont tous les deux moqués du jeune attaquant natif de Bondy, sur ses performances et ont aussi soulevé la question de ses origines.

« « Beats BY JU » t’es trop mon gars j’valide archi pas non plus. On validera quand y fera une télé avec le maillot du Cameroun ou de l’Algérie ou les deux. Faut qu’on se capte pour Ultra fréro », a lâché le DUC en commentaire de la vidéo du jeune Youtubeur qu’il a repris à son tour. Présent dans les locaux de Skyrock, Julien Beats a affirmé qu’il ne « valide pas » le champion du monde 2018.

« Contre Montpellier ça met des buts mais contre le Barça on le voit pas », a déclaré le jeune Youtubeur qui pointe notamment du doigt l’inefficacité du joueur face aux grosses écuries comme le FC Barcelone, qui sera d’ailleurs le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en UEFA Champions League, en février prochain.

Un avis visiblement partagé par le rappeur franco-sénégalais. Et en réponse au commentaire du DUC, « on s’capte quand tu veux fréro FeuDrapeau piratehésite pas à m’envoyer RAPTY WORLD en attendant », affirme Julien Beats, qui attend impatiemment sa rencontre avec Booba, lors de laquelle le rappeur lui a fait la promesse de lui faire écouter en exclusivité son prochain album « Ultra ».