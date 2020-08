Aux côtés de « Grand P », Eudoxie Yao déclare sa flamme à…

Alors que la Côte d’Ivoire célèbre le premier anniversaire du décès d’Arafat DJ, Eudoxie Yao, actuellement aux côtés de son compagne « Grand P », a pensé au roi du coupé-décalé, à qui elle déclare sa flamme.

C’est un hommage digne de ce nom qu’a rendu Eudoxie Yao à DJ Arafat, lors de la célébration du premier anniversaire du décès du patron de la chine, rappelé à Dieu le 12 août 2020. Depuis le Guinée Conakry où elle était aux dernières nouvelles, la bombe ivoirienne a fait un coucou à celui qu’elle considérait comme son frère.

« Repose en paix mon frère, la légende DJ Arafat. Que la terre te soit légère. Mes condoléances les plus sincères et attristées à toute la Côte d’Ivoire (…). Tu demeureras à jamais dans nos cœurs tu es parti trop tôt tu as zaillé le Daïshi. Tu as laissé à jamais une plaie inguérissable dans nos cœurs. I love you bro forever. Que le Bon Dieu te pardonne toutes tes fautes et qu’il t’ouvre les portes du paradis. Un An déjà », a déclaré Eudoxie Yao.

Le monde entier a en effet célébré l’anniversaire de la mort de DJ Arafat, ce mercredi 12 août 2020, chacun à sa façon. Si Carmen Sama, elle, a refait le parcours de l’enfance de son défunt mari DJ Arafat, en allant visiter école, quartier, parents et même la chine (les fans de DJ Arafat), Maël Houon, fils du Yoro, a, pour sa part, adressé un émouvant message à son cher papa.

