Un camion citerne a explosé dans la nuit de dimanche à lundi,à Niamey, capitale du Niger, faisant plus de 50 morts. Les victimes sont des personnes qui siphonnait l’essence lorsque le camion a explosé. On dénombre également une trente-six blessés évacués à l’hôpital.

Cinquante-cinq personnes sont mortes après l’explosion d’un camion-citerne près de l’aéroport international de Niamey, capitale du Niger, a annoncé lundi (6 mai) un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Selon des témoins, des personnes tentaient de récupérer de l’essence qui coulait d’un camion citerne victime d’un accident, l’essence se déversant sur une voie de chemin de fer lorsque l’explosion s’est produite. A l’origine, ce serait un riverain venu siphonner de l’essence qui aurait laissé sa moto en marche qui serait à l’origine de la catastrophe.

Des maisons, des bus et des voitures aux alentours ont été touchés par l’explosion.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Mahamadou Issoufou s’est rendu ce matin, 6 mai 2019, au chevet des blessés à l’Hôpital National de Niamey.

At least 55 dead after fuel tanker truck explodes near crowd#Niamey #Niger #TankerTruckExplosion #IssoufouMahamadouhttps://t.co/0Jaafh86xI pic.twitter.com/HXnfTzAq1d

