Au Maroc, plus de 150 personnes poursuivies après la récente tentative de migration illégale

Les tentatives d’émigration clandestine vers l’enclave espagnole de Ceuta se multiplient, poussant les autorités marocaines à renforcer leurs mesures de surveillance. Les autorités judiciaires marocaines ont lancé des poursuites judiciaires à l’encontre de plus de 150 personnes, pour avoir incité ces départs désespérés.

Cette décision fait suite à un incident d’une rare gravité qui s’est produit dimanche 15 septembre. Des centaines d’hommes ont une nouvelle fois tenté de pénétrer dans l’enclave espagnole de Ceuta. La situation a dégénéré aboutissant à des jets de pierres, des affrontements entre migrants et forces de l’ordre des dispersions forcées.

Les réseaux sociaux sont en train de jouer un rôle central dans l’organisation de ces traversées illégales. Notamment par la diffusion d’appels à l’aventure et des promesses d’une vie meilleure en Europe. Ces messages, pour la plupart trompeurs, exploitent les difficultés économiques et sociales de nombreux jeunes Marocains, en quête d’un avenir plus prometteur.

Plus de 150 personnes désormais poursuivies

Face à cette situation alarmante, le gouvernement marocain a décidé de sévir. Les autorités royales ont démantelé plusieurs réseaux de passeurs et renforcé la surveillance des frontières. Plus de 150 personnes sont désormais poursuivies pour avoir incité ces départs désespérés. Parallèlement, une campagne d’information est menée pour sensibiliser les jeunes aux risques encourus lors de ces traversées périlleuses.

Cette crise migratoire n'est pas un phénomène isolé. Le Maroc a connu par le passé d'importants afflux de migrants vers ses frontières sud et nord, notamment lors des crises politiques et économiques dans les pays voisins.

Migrations massives de subsahariens vers le Maroc

Les exodes massifs de migrants subsahariens vers le Maroc, puis vers l’Europe, ont marqué les années 2000 et 2010. Ces mouvements ont été exacerbés par les instabilités en Libye et en Syrie, transformant le Maroc en une plaque tournante pour les réseaux de passeurs. Ailleurs sur le continent africain, la crise migratoire fait rage.

Au Sénégal par exemple, les autorités font face à une véritable saignée avec une cascade de départ de migrants vers l’Europe. A bord d’embarcations de fortune, ils sont plusieurs centaines à tenter le périple, au péril de leur vie. Après le naufrage de Mbour (80 km de Dakar) ayant coûté la vie à 26 personnes, le gouvernement sénégalais a pris des mesures visant à résoudre cette crise migratoire.