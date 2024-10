Au Maroc, Mohammed VI accueille Emmanuel Macron pour sceller la réconciliation avec la France

Le Président français Emmanuel Macron a été accueilli, ce lundi 28 octobre, en grande pompe, au Maroc, par le roi Mohammed VI, pour une visite d’État visant à sceller leur réconciliation après trois ans de brouilles.

Le roi Mohammed VI, en compagnie de sa famille, notamment son fils, ses sœurs, pour accueillir Emmanuel et Brigitte Macron. Cet accueil chaleureux a eu lieu au son de 21 coups de canon. Les deux personnalités ont passé les troupes en revue. Un immense tapis rouge avait été installé pour les délégations qui y ont pris place pour assister à l’arrivée du roi du Maroc et du Président français qui ont fait le trajet ensemble.

Emmanuel Macron et Mohammed VI sont apparus dans un véhicule d’apparat décapotable pour pouvoir saluer la foule. Cette visite d’État du locataire de l’Élysée est un événement important Rabat et Paris. Ce séjour marque un moment important dans le renforcement des relations entre les deux pays. Cette visite intervient après une période de tensions qui a duré plusieurs années, durant laquelle les relations franco-marocaines ont été mises à l’épreuve par des désaccords politiques et des critiques médiatiques.

Le beau temps après la pluie

Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque des campagnes de dénigrement contre la France ont émergé dans certains médias marocains, exacerbées par des désaccords sur des questions comme la politique migratoire et le conflit du Sahara occidental. La France, longtemps considérée comme un partenaire privilégié, s’est retrouvée sous le feu des critiques, et les liens entre les deux nations se sont distendus. Des appels au boycott et des manifestations ont également eu lieu. Ce qui illustre le mécontentement croissant au Maroc.

Cependant, la visite de Macron semble indiquer une volonté de tourner la page. Les deux pays souhaitent rétablir une relation basée sur la coopération mutuelle et le respect. Le Président français et le roi Mohammed VI ont exprimé leur intention de travailler ensemble sur des questions clés, notamment la sécurité, l’économie et l’éducation. Cette nouvelle dynamique pourrait permettre de surmonter les rancœurs du passé et de construire des lendemains plus solides pour les relations franco-marocaines.