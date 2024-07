Au Maroc, les Gipsy Kings en guerre contre les imposteurs

Le monde de la musique au Maroc est secoué par une controverse qui oppose les membres fondateurs des légendaires Gipsy Kings à des groupes imitateurs. Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, piliers du groupe emblématique, ont décidé de prendre des mesures drastiques pour protéger leur héritage musical et leur identité artistique.

Depuis plus de 40 ans, la musique des Gipsy Kings enchante le public avec leur mélange unique de flamenco et de pop. Cependant, leur succès a engendré un phénomène inquiétant : la prolifération de groupes se faisant passer pour les véritables Gipsy Kings. Cette situation crée une confusion considérable parmi les fans et menace l’intégrité artistique du groupe original.

Une action en justice au Maroc

Le point culminant de cette controverse est l’annonce de deux concerts au Maroc, prévus les 26 et 27 juillet 2024 à Casablanca et Marrakech, sous l’appellation « Gipsy Kings by Patchai Reyes ». Face à cette situation, Nicolas Reyes et Tonino Baliardo ont décidé d’agir. Ils ont engagé Maître El Mehdi Ezzouate pour intenter une action en justice visant à interdire ces concerts.

Maître Ezzouate souligne que l’utilisation du nom « Gipsy Kings » a été exclusivement accordée à Nicolas Reyes et Tonino Baliardo par un jugement du 8 mars 2018 et un arrêté du 19 janvier 2021. Ces décisions interdisent formellement à Patchai Reyes d’utiliser ce nom, sauf s’il se présente explicitement comme « ancien membre » du groupe.

Ainsi, les concerts prévus au Maroc sous le nom « Gipsy Kings by Patchai Reyes » sont considérés comme une violation grave du jugement de la Cour d’Appel de Paris et une tromperie envers le public. Les fans, croyant assister à un concert des véritables Gipsy Kings, sont induits en erreur, car la continuité artistique du groupe est assurée exclusivement par Nicolas Reyes et Tonino Baliardo.

Cette situation affecte également Chico Bouchikhi, autre membre fondateur des Gipsy Kings, qui poursuit sa carrière sous le nom « Chico & The Gypsies » depuis plus de 30 ans, dans le respect des décisions judiciaires. Les concerts non autorisés représentent donc aussi un acte de concurrence déloyale à son égard.

Concurrence déloyale et respect des droits

Nicolas Reyes et Tonino Baliardo ne comptent pas limiter leur action au Maroc. Ils prévoient d’engager des poursuites similaires à travers le monde contre toute personne ou groupe utilisant illégalement la marque Gipsy Kings.

Il faut rappeler que les Gipsy Kings ont des racines profondes en Afrique du Nord. Chico Bouchikhi, bien qu’ayant quitté le groupe original, illustre ces liens : « Mon père est Marocain et ma mère Algérienne. Je suis né et j’ai grandi en France, mais ces liens sont très forts pour moi. Ce sont mes racines. » explique-t-il dans une interview à Afrik.com.

Face à cette situation complexe, les fans des Gipsy Kings sont appelés à la plus grande vigilance.