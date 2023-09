Au Gabon, Brice Nguema disposé à laisser le pouvoir à Albert Ondo Ossa ?

Le président de la Transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, serait-il sur le point de laisser le pouvoir au leader de l’opposition gabonaise, Albert Ondo Ossa ?

La tension semble moins vive au Gabon, après les derniers développements, à la suite du coup d’État contre Ali Bongo. Mardi, le chef de la junte, le général Brice Oligui Nguema, s’est entretenu avec le leader de la coalition d’opposition. Le tête-à-tête a eu lieu à la résidence d’Albert Ondo Ossa, challenger d’Ali Bon à la Présidentielle.

« Aujourd’hui, je me suis rendu au domicile du professeur Albert Ondo Ossa, avec lequel j’ai pu échanger en toute convivialité et dans un esprit de franchise et de constructivité ». C’est ce qu’a déclaré Brice Oligui Nguema sur son compte de la plateforme X (ex-Twitter). L’opposant à Ali Bongo lors du dernier scrutin présidentiel a aussi posté un tweet.

Aujourd'hui, je me suis rendu au domicile du Pr. @OndoOssaA_ avec lequel j'ai pu échanger en toute convivialité, dans un esprit de franchise et de constructivité. pic.twitter.com/BUhSVjWVLG — Brice Oligui Nguema (@BriceOligui) September 5, 2023

Albert Ondo Ossa réclame la victoire

« Aujourd’hui à mon domicile, j’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le Président de la Transition et la restauration des institutions (CTRI). Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon », a dit Albert Ondo Ossa. Une communication conjointe qui en dit long sur la volonté des deux hommes de tendre vers une situation d’apaisement.

Mes chers compatriotes, Aujourd’hui à mon domicile, j’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le Président de la Transition et la restauration des institutions ( CTRI). Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon.… pic.twitter.com/8j6KvHlfhO — Ondo Ossa Albert (@OndoOssaA_) September 5, 2023

Reste à savoir si le général Nguema, aux commandes depuis le putsch, compte céder le pouvoir au candidat de l’opposition. Ce dernier revendique la victoire à l’élection du 26 août dernier. D’ailleurs, dimanche, Albert Ondo Ossa avait lancé un appel à l’ensemble des formations politiques et des organisations de la société civile gabonaise.

Ali Bongo bientôt au Maroc ?

Il les a invitées à la concertation, en vue de définir une ligne de conduite unifiée face au coup d’État du 30 août. Notons que les tweets des deux responsables étaient accompagnés de photos visant à immortaliser les instants. Après cet acte, les Gabonais peuvent s’attendre à une transition apaisée.

Notons que mercredi 6 septembre 2023, la junte a autorisé le Président déchu, Ali Bongo, à quitter le territoire. Le désormais ex-chef d’État, victime d’un AVC, en 2018, a une santé très fragile nécessitant des soins particuliers. Il n’est pas écarté qu’il se rendre très prochainement au Maroc où il est très attendu par son frère, le roi %Mohammed VI.