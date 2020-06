Attaque des criquets pèlerins : la FAO craint pour l’Afrique de l’Est et appelle l’Ouest à la prévention

L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un nouveau rapport sur les éventuelles attaques de criquets pèlerins, entre juin et juillet, dans la partie orientale et occidentale du continent africain. Cette nouvelle alerte est une suite à celle du mois de mars après l’attaque de plusieurs plantations par ces insectes, en février dernier.

Dans ce rapport publié ce week-end, l’organisation onusienne fait savoir que les pays de l’Afrique de l’Est dont le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie, vont connaitre la menace des criquets pèlerins, qui s’attaqueront une fois de plus à de milliers d’hectares de plantations. « Un nombre croissant d’essaims immatures de deuxième génération continuent de se former dans le nord-ouest du Kenya. La majeure partie de la formation d’essaims devrait se produire au cours des deux prochaines semaines, suivie d’une baisse en juillet », peut-on lire dans ce document, qui appelle aussi les pays de l’Afrique de l’Ouest à la prévention. « Si les pluies ne sont pas suffisantes, alors les essaims envahisseurs continueront probablement vers l’Est du Tchad et migreront vers l’Ouest. Cette menace devrait progressivement diminuer au cours des quatre prochaines semaines », prévient-il.

Desert #locusts are the most destructive migratory pests in the 🌏

It is the worse invasion in Somalia and Ethiopia in 25 years and in 70 years for Kenya.

Check out our latest update on the #DesertLocust situation👉 https://t.co/IBn5Kp0zCc pic.twitter.com/VZOp4rP6PX

— FAO (@FAO) June 22, 2020