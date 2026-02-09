Athlétisme : le Ghana au cœur de l’Afrique en 2026

Accra s’apprête à devenir l’épicentre de l’athlétisme africain en mai 2026. La Confédération africaine d’athlétisme a officialisé l’organisation de la 24e édition des Championnats d’Afrique seniors dans la capitale ghanéenne. Pendant six jours, les meilleurs athlètes du continent se retrouveront sur les installations de l’Université du Ghana.

Un rendez-vous majeur qui confirme l’ambition du pays de s’imposer comme terre d’accueil des grandes compétitions internationales.

Un accord historique pour la capitale ghanéenne

L’officialisation de cet événement majeur a eu lieu le 7 janvier 2026 au cœur de la capitale ghanéenne. À travers la signature d’un protocole d’accord, le président de la CAA, le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, et le ministre ghanéen des Sports et des Loisirs, Kofi Eddie Adams, ont scellé ce partenariat. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de figures marquantes de l’instance sportive, notamment le vice-président Chief Tonobok Okowac et le directeur général Lamine Faty, marquant ainsi la volonté commune de faire de cette édition un succès retentissant.

Le campus de Legon comme théâtre des exploits

Les compétitions, qui se dérouleront du 12 au 17 mai 2026, auront pour cadre les infrastructures de pointe de l’Université du Ghana. Ce choix n’est pas anodin, car le site répond aux standards internationaux requis pour des épreuves de haut niveau. Qu’il s’agisse de la vitesse pure sur la piste de sprint, de l’endurance des courses de fond ou de la technicité des différents concours, les installations de l’université sont prêtes à recevoir l’élite du continent dans des conditions optimales.

Un calendrier millimétré pour l’élite continentale

L’organisation a d’ores et déjà établi un programme rigoureux pour encadrer la venue des grandes nations de l’athlétisme. Les délégations sont attendues dès le 10 mai 2026 pour prendre leurs marques. La journée du 11 mai sera consacrée à l’indispensable réunion technique, véritable prélude avant le lancement des épreuves le lendemain. Après six jours de compétition intense, la clôture officielle laissera place au départ des équipes le 18 mai, marquant la fin d’une semaine qui promet d’être historique pour le sport ghanéen et africain.