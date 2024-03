Ashs The Best en concert à Paris : un voyage musical inoubliable !

Le 4 mai 2024, ne manquez pas le concert d’Ashs The Best, la nouvelle étoile montante de la musique sénégalaise, à La Cigale à Paris.

Ashs The Best, c’est un artiste complet qui vous transportera dans un voyage musical unique. Ses mélodies ciselées, son groove ondulant et ses textes intimes vous envoûteront. Fils d’un artiste du mythique groupe de reggae sénégalais « Niominka Bi », Ashs The Best a hérité du talent et de la passion de son père.

Véritable bête de scène, il enflamme déjà Dakar et s’apprête à conquérir Paris. Son style unique, mélangeant rap, jazz afro et acoustique, lui a permis de s’imposer rapidement sur la scène musicale sénégalaise. En 2023, il a sorti le single « Ayway Samba », un véritable succès accompagné d’un clip somptueux.

Ashs The Best arrive à Paris avec son nouvel album. Soyez les premiers à découvrir ses nouvelles chansons lors de ce concert exceptionnel à La Cigale. Réservez vos places dès maintenant pour ne pas manquer cet événement !