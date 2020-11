Asamoah Gyan affiche son manoir de luxe pour son 35e anniversaire

Asamoah Gyan a eu 35 ans, hier dimanche 22 novembre 2020. Pour célébrer, l’ancien capitaine des Black Stars a partagé des images inédites sur les réseaux sociaux. Les photos montrent le manoir et les voitures de luxe de Gyan, qui a récemment signé en faveur du club ghanéen de Legon Cities FC.

L’ancien capitaine de la sélection nationale du Ghana, quart de finaliste de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Asamoah Gyan, a montré son manoir de luxe et voitures alors qu’il célèbre son anniversaire. L’attaquant du Legon Cities FC, né en 1985, a fêté ses 35 ans, hier dimanche 22 novembre 2020. La série de photos qu’il a publiée, montre l’attaquant à l’intérieur de son gigantesque manoir appelé La Basilica de Baby Jet.

La première série de photos, au nombre de 10, montre Asamoah Gyan dans différentes tenues de caftan; images prises à différents endroits du gigantesque manoir. La dernière photo de l’ensemble avait montré le joueur posant devant sa Rolls Royce. Gyan a remercié Dieu pour sa vie et s’est souhaité un joyeux anniversaire. « +1. Je remercie Dieu pour ma vie. Joyeux anniversaire à moi », a-t-il écrit.

Le recordman de sélections et de buts de l’histoire de l’équipe nationale du Ghana (51 buts en 109 sélections), Asamoah Gyan, a ensuite partagé un autre ensemble; alors qu’il est vêtu de rose et debout dans son salon en peluche, avec des émojis de prière. Une autre série de photos montrait Gyan habillé de blanc et toujours à l’intérieur de sa maison. Les photos de Gyan ont conduit de nombreux adeptes à se rendre dans la section des commentaires pour lui souhaiter joyeux anniversaire.

Asamoah Gyan a acheté la Basilica de Baby Jet qui est située sur les collines de la région de Weija, près du péage de Kasoa, en 2015. Le bâtiment a été officiellement été inauguré par Nana Akufo-Addo, qui était alors le porte-drapeau du New Patriotic Party (NPP). Les rapports de l’époque indiquaient que la star du football avait acheté l’édifice pour 3 millions de dollars (plus de 1,6 milliard FCFA).