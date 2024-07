Art africain contemporain : Une exposition en Dordogne qui réinvente les perceptions

En Dordogne, Périgueux accueille une exposition d’art africain contemporain qui redéfinit les perceptions culturelles et artistiques de l’Afrique.

Chaque été, la petite ville de Périgueux en Dordogne devient le théâtre d’une exposition d’art africain contemporain qui attire de nombreux curieux et amateurs d’art. Organisée par l’association Shamwari, cette exposition annuelle à la galerie L’App’Art est devenue un événement attendu, permettant de découvrir les œuvres d’une dizaine d’artistes originaires principalement d’Afrique australe.

Des artistes du Zimbabwe à l’honneur

Cette année, l’exposition « Arts d’Afrique(s) » met en lumière les talents de neuf artistes, dont la majorité vient du Zimbabwe. Parmi eux, trois sculpteurs zimbabwéens se distinguent par leur travail remarquable sur la pierre. Goodson Mlera, par exemple, choisit avec soin ses pierres en serpentine, qu’il sculpte à la main pour créer des pièces aux courbes lisses et harmonieuses. Ses œuvres, tout comme celles des autres artistes, visent à casser les représentations européennes de l’art africain et à montrer sa diversité et sa richesse.

L’exposition ne se limite pas à la sculpture. Trois femmes peintres sont également à l’honneur. Pelinda Mulonda présente des tableaux aux couleurs vives et généreuses, tandis qu’Away N’Diaye, avec ses toiles, aborde des thèmes poignants comme la vie des talibés, ces enfants sénégalais contraints à la mendicité. Chaque artiste apporte une vision unique et personnelle de l’art africain contemporain, loin des clichés traditionnels.

Une philosophie d’interconnexion

L’atelier Sof, représenté par Stéphane Félix, propose des dessins mêlant influences occidentales et africaines, inspirés par la philosophie ubuntu. Selon cette philosophie, l’identité se construit à travers les relations interpersonnelles, une idée qui résonne particulièrement dans le contexte de cette exposition où la rencontre et le partage sont au cœur de l’événement.

En plus des œuvres exposées, « Arts d’Afrique(s) » propose une programmation dense incluant conférences, échanges culturels, lectures slam, et dégustations de café du Cameroun. Ces activités visent à enrichir l’expérience des visiteurs en offrant des moments de partage et de découverte autour de la culture africaine contemporaine.

Le succès croissant de l’exposition

Depuis sa création, l’exposition organisée par Shamwari connaît un succès grandissant. Selon Shayne Garde-Girardin, présidente de l’association, les artistes invités vendent de plus en plus d’œuvres chaque année. Cette dynamique positive est le reflet d’un intérêt croissant pour l’art africain contemporain en France et d’une reconnaissance de son importance culturelle.

Le vernissage de cette édition, qui a débuté le lundi 15 juillet, a attiré un public nombreux venu découvrir les créations des artistes africains. Jacob Diboum, artiste camerounais, a ajouté une touche musicale à l’événement en jouant de la guitare, renforçant ainsi l’atmosphère conviviale et chaleureuse de la soirée.