Arrestation de Claude Pivi au Liberia, un tournant pour la Guinée

Le colonel Claude Pivi, l’homme le plus recherché de Guinée, a été appréhendé au Liberia, mardi soir, en compagnie de son fils Verny. Cette arrestation marque un tournant décisif dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Condamné à perpétuité pour son rôle du massacre du 28 septembre sous le régime de l’ex-Président Moussa Dadis Camara, Claude Pivi était en fuite depuis novembre dernier. Son fils, considéré comme le cerveau de son évasion spectaculaire de la prison de Conakry, était également activement recherché. Cette nouvelle est accueillie comme un soulagement par les victimes du massacre et leurs familles, qui espèrent enfin voir justice rendue.

L’arrestation de Pivi et de son fils pourrait contribuer à apaiser les tensions en Guinée et à renforcer la confiance dans le processus de transition. La capture de Pivi au Liberia témoigne de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre l’impunité. Cette arrestation pourrait renforcer les liens entre les nations de la région et encourager une collaboration accrue dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Extradition de Claude et Verny Pivi vers la Guinée

La question de l’extradition de Claude et Verny Pivi vers la Guinée se pose désormais. Les procédures légales et les relations bilatérales entre les deux pays aideront à déterminer les modalités de leur transfert. Cette arrestation marque une étape importante dans l’histoire récente de la Guinée. Elle pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour ce pays ouest-africain, notamment en matière de justice transitionnelle et de réconciliation nationale.

Après son évasion spectaculaire, en novembre dernier, l’ancien ministre et colonel Claude Pivi était resté introuvable. Les fouilles de la ville de Conakry, quadrillée par les forces de défense et de sécurité, étaient sans résultats. C’est ainsi que le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, avait lancé un appel à tous les Guinéens, avec une mise à prix de la tête de Claude Pivi.

La tête de Claude Pivi mise à prix

« Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme rappelle à l’opinion publique nationale et internationale que suite à l’opération commando perpétrée dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023 à la Maison centrale de Conakry, Monsieur Jean Claude Pivi poursuivi pour les faits présumés de crime de sang dans le dossier des évènements du 28 septembre 2009 s’est évadé et reste toujours en cavale avec ses présumés complices », avait précisé le membre du gouvernement.

Une récompense de 500 millions de francs guinéens (environ 53 000 euros) avait été promise à toute personne « qui aura aidé ou facilité l’arrestation de Monsieur Jean Claude Pivi en donnant des indications précises aux autorités judiciaires sur sa position exacte », avait poursuivi l’officiel. Aujourd’hui, on apprend que l’ancien ministre et colonel Claude Pivi a été alpagué au Liberia.