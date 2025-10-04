Arrestation à Paris du trafiquant franco-marocain Ameur Mansouri, figure clé du trafic de cannabis entre le Maroc et la France

Ali Attar

Lecture 2 min.
illustration_arrestation_mansouri

Recherché depuis 2012 et considéré comme l’un des principaux relais du trafic de résine de cannabis entre le Maroc, l’Espagne et la France, le trafiquant Ameur Mansouri, 49 ans, a été arrêté jeudi soir à Paris. Piégé dans un embouteillage, il a été interpellé sans résistance par la BRI, mettant fin à plus de dix ans de cavale.

Originaire de la région parisienne, Ameur Mansouri entretenait des liens étroits avec des fournisseurs du nord du Maroc, notamment dans les zones côtières du Rif, autour d’Al Hoceima et de Nador. Ces ports constituent depuis plusieurs années des plaques tournantes de la résine de cannabis exportée vers l’Europe. Les enquêteurs de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) le soupçonnent d’avoir structuré un réseau transméditerranéen, s’appuyant sur des transporteurs basés en Andalousie et sur des sociétés-écrans en Espagne et au Luxembourg, pour blanchir les bénéfices du trafic.

L’opération a été menée jeudi 2 octobre vers 20 heures, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris. Mansouri, seul à bord de son véhicule, a été bloqué par la circulation. Les enquêteurs de la BRI de Versailles, qui le filaient depuis plusieurs jours, ont alors encerclé la voiture et procédé à une interpellation éclair, sans incident. Selon les premières informations, les forces de l’ordre n’ont pas provoqué l’embouteillage, mais ont profité d’une congestion naturelle du trafic pour agir avec efficacité et discrétion.

Cible prioritaire d’interpol

Classé parmi les “top nat” de l’Ofast (cibles prioritaires), Mansouri faisait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux : neuf ans de prison prononcés en 2017 pour trafic de stupéfiants, et quinze ans en 2023 pour association de malfaiteurs, blanchiment et escroquerie en bande organisée. Malgré ces condamnations, il avait réussi à se réfugier régulièrement au Maroc et en Espagne, où il continuait à piloter une partie de ses opérations à distance. Ses rares passages en France étaient minutieusement planifiés. C’est au cours de l’un d’entre eux que les policiers ont pu le localiser et l’arrêter.

L’interpellation d’Ameur Mansouri représente un coup significatif porté aux réseaux du Rif marocain, qui alimentent depuis des décennies le marché européen du cannabis. Selon une source proche de l’enquête, “Mansouri était un passeur de générations entre les anciens trafiquants des années 1990 et les nouveaux acteurs du crime organisé transnational”.

Cette arrestation pourrait provoquer un déséquilibres dans les réseaux franco-marocains, fragilisant temporairement leurs capacités logistiques et financières.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Chiens errants

Rage au Maroc : l’absence de gestion des chiens errants à l’origine de drames mortels

Deux décès récents survenus en France et en Angleterre après des séjours au Maroc relancent l'alerte sur la rage. La prolifération incontrôlée des chiens...
GENZ 212 Maroc

Maroc : appels massifs à la mobilisation de la Génération Z ce week-end

Alors que les manifestations se multiplient depuis fin septembre, le mouvement GenZ 212 appelle de nouveau à descendre dans les rues ce week-end. Entre...
Le roi du Maroc, Mohammed VI

Le collectif GenZ 212 appelle Mohammed VI à partager son immense fortune

Il y a des secousses qui ne viennent pas des plaques tectoniques, mais bien des entrailles d’un peuple. Depuis plusieurs jours, le Maroc est...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025