Arkane Afrika 4ème Édition à Casablanca

L’Association Arkane, pour la Promotion de l’Art et la Sauvegarde du Patrimoine, vous donne rendez-vous à une nouvelle édition de l’Exposition Internationale de l’Art Contemporain d’Afrique « Arkane Afrika », au centre culturel de la fondation de la mosquée Hassan II, à Casablanca, du 1er au 21 octobre 2018.

En marge de l’exposition, se tiendra un débat animé autour du thème « L’Afrique en marche, quel cap? pour quelles performances ? ». Des ateliers sont également au programme : les artistes croiseront leurs pratiques et expertises pour des expériences nouvelles. Enfin, des performances et scènes libres inédites ponctueront ces rencontres.

ARKANE AFRIKA est une plateforme artistique ayant pour objectif de réunir les artistes africains du continent et de la diaspora, de créer le dialogue et de favoriser de nouvelles initiatives contemporaines créatives, l’Association Arkane militante pour la Promotion de l’Art et la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel organise tous les ans et tout au long de l’année de nombreuses résidences artistiques multidisciplinaires à travers le Maroc.

Le fruit de ces rencontres entre les artistes confirmés et les jeunes talents émergeants sera dévoilé à Arkane Afrika, l’Exposition Internationale de l’Art Contemporain d’Afrique.

Breaking News Africa Fashion & Art : Une Édition Spéciale « ARKANE AFRIKA – FIMA DAKHLA » suivra du 21 au 24 Novembre 2018 à Dakhla, en concomitance avec le FIMA, Festival International de la Mode Africaine, initié par le Styliste ALPHADI, de son nom Seidnaly Sidhamed, surnommé le «Magicien du Désert», créateur de mode nigérien. Le Communiqué sera diffusé dans les prochains jours.

Arkane Afrika 4ème Édition, Exposition Internationale de l’Art Contemporain d’Afrique Centre Culturel de la Fondation Mosquée Hassan II Casablanca, du 1er au 21 Octobre 2018.