Argentine : Maradona sur les billets de banque ?

Un sénateur argentin a proposé de mettre une image de la star du football Diego Armando Maradona sur les nouveaux billets. L’ancien joueur de Naples, qui a mené l’Argentine au titre de la Coupe du monde 1986, est décédé, il y a deux semaines, à l’âge de 60 ans.

La sénatrice Norma Durango a présenté le projet de loi au Congrès, lundi, pour obtenir le joueur décédé sur le billet de 1000 pesos (plus de 27 348 FCFA), la dénomination la plus élevée. Elle mettrait en vedette le visage de Diego Armando Maradona d’un côté et une photo de l’un de ses buts les plus célèbres de l’autre, a-t-elle déclaré.

Le projet de loi suggère que les notes devraient « porter l’effigie de Diego Armando Maradona d’un côté et le moment du deuxième but contre l’Angleterre, marqué au Mexique, le 22 juin 1986, de l’autre ».

Le sénateur a également suggéré de mettre son image sur des timbres commémoratifs. « L’idée n’est pas seulement de reconnaître notre idole la plus importante, mais aussi de penser à la question économique », a déclaré Mme Durango. « Nous pensons que lorsque les touristes viennent ici, ils voudront emporter un Maradona avec eux », a-t-elle ajouté.

Le plan est que le billet de banque présente le deuxième objectif. Selon Mme Durango, la décision finale revient aux législateurs, qui devraient statuer sur sa proposition au début de l’année prochaine.

Les deux buts les plus célèbres de Maradona sont intervenus en quart de finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Angleterre (2-1), un 22 juin. Le joueur était capitaine lorsque l’Argentine a remporté le tournoi, marquant le premier but « Main de Dieu » contre les Three Lions en quart de finale, puis marquant à nouveau ce qui a été surnommé le « But du siècle ».

Le joueur a marqué 34 buts en 91 apparitions pour l’Argentine, les représentant dans quatre Coupes du monde. La légende du football de 60 ans est décédée d’une crise cardiaque, à son domicile, à la fin du mois dernier. Maradona a subi avec succès une opération sur un caillot sanguin cérébral plus tôt en novembre et devrait être traité pour une dépendance à l’alcool.