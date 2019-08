Après son séjour en Grèce : Lalla Salma est-elle rentrée au Maroc ?

Si son fils Moulay El Hassan, avec qui elle était récemment en Grèce, est rentré au Maroc, Lalla Salma, elle, est toujours perdu de vue. Est-elle rentrée au Maroc ou a-t-elle pris une autre destination ?

Lalla Salma n’apparaît toujours pas en public, malgré les nombreux questionnements dont elle fait l’objet. Celle qui est donnée pour » morte, poignardée par Lalla Hasnaa « , » enfermée dans un des palais de Mohammed VI « , n’est plus vue en public depuis plus d’un an. Les seules informations la concernant émanent pour la plupart de journaux étrangers, notamment italiens, grecs et espagnols. Lesquelles informations sont reprises avec tout son lot d’incertitudes.

A lire : Lalla Salma en Grèce : Maroc, Lalla Khadija otage de Mohammed VI

Alors que la princesse Salma Bennani avait été annoncée en Grèce, au début de cet été 2019, en compagnie de son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, où ils passaient ensemble des vacances, voilà que celle qui est considérée comme ex-épouse du roi du Maroc disparaît de nouveau. En effet, si l’aîné de Mohammed VI a été annoncé en compagnie de son père et de sa sœur Lalla Khadija, dans le Nord du Maroc, où le souverain poursuivait sa villégiature, aucune information de Lalla Salma.

Est-elle rentrée au Maroc, ou est-elle restée en Grèce où elle posséderait une résidence que le roi lui aurait offerte ? Où Lalla Salma a-t-elle tout simplement pris une autre destination pour s’éloigner du Maroc ? Mystère !

A lire : Lalla Salma bien vivante en Grèce avec Moulay Hassan loin de Mohammed VI