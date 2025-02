Après sa demande de pardon au Niger, l’ambassadeur du Bénin s’attire la foudre de Cotonou

L’ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agonkan, est rappelé à Cotonou. Ce rappel du diplomate intervient quelques jours après des propos tenus par lui au nom du Bénin à Gaya. Des propos qui ne passent pas à Cotonou.

Gildas Agonkan, ambassadeur du Bénin près le Niger en poste seulement depuis le mois d’août est rappelé à Cotonou où il est attendu par son ministre de tutelle. Le diplomate devra s’expliquer sur ces récentes déclarations à Gaya, au sud du Niger.

Une demande pardon polémique

Alors qu’il était invité à une cérémonie de remise de diplômes à des étudiants – parmi lesquels des Béninois – de l’Institut International de Santé Koubeyni à Gaya, le samedi 1er février 2025, Gildas Agonkan s’est permis de faire des déclarations qui n’ont pas laissé indifférent du côté de Cotonou. « Le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Des choses se sont passées, des choses graves qui ont engendré des sacrifices ici au Niger, ici à Gaya. Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères », a-t-il laissé entendre.

Et d’ajouter : « Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais ces choses ne puissent se produire encore. Je suis au Niger, mais je suis à Gaya. Gaya est le symbole d’intégration entre le Niger et le Bénin ».

Ces propos qui mettent son pays en position de fautif par rapport au Niger alors même que le Bénin n’avait fait autre chose que de suivre la ligne indiquée par l’organisation sous-régionale, la CEDEAO, ne pouvaient pas passer inaperçus à Cotonou.

Vers une révocation ?

Gildas Agonkan devra descendre, ce jeudi, à Cotonou où il devra s’expliquer. Le gouvernement ira-t-il jusqu’à révoquer le diplomate ? L’hypothèse n’est pas à écarter, puisque selon certaines sources évoquées par RFI, l’affaire serait prise très au sérieux au plus haut sommet de l’État au point où le conseil des ministres de ce mercredi l’aurait évoquée. Dans tous les cas, les propos tenus par le diplomate visiblement sans en avoir reçu le mandat de son gouvernement sont suffisamment graves puisqu’ils semblent s’écarter totalement de la position officielle du gouvernement béninois qui, à aucun moment, ne s’est senti en position de fautif vis-à-vis du voisin nigérien.

Pour rappel, Gildas Agonkan avait été nommé ambassadeur du Bénin près le Niger peu avant le renversement de Mohamed Bazoum. Mais, la tension qui a suivi le coup d’État l’a obligé à patienter pendant plusieurs mois pour ne prendre service qu’en août dernier. Ce qui traduisait un certain dégel dans la tension entre les deux pays. Malgré l’arrivée du diplomate béninois, Niamey a gardé ses frontières avec le Bénin hermétiquement fermées, avançant à chaque fois des raisons sécuritaires. Le 31 janvier 2025, le ministre béninois des Affaires étrangères a, de son côté, reçu les lettres de créances de Kadade Chaibou, nouvel ambassadeur de la République du Niger près le Bénin. Un nouveau pas sans doute vers la normalisation des relations entre les deux pays.