Après la côte béninoise, les pirates prennent d’assaut un navire au Togo

Les pirates ne se sont pas contentés de l’assaut contre le navire Bonita au Bénin, ils ont attaqué une embarcation grecque dans les eaux du Togo, prenant en otage quatre personnes et blessant grièvement une autre.

La radio française RFI rapporte que l’attaque s’est opérée à 3 heures du matin environ au large de la côte togolaise. Les pirates ont attaqué, cette fois-ci, le tanker Elka Aristotle, battant pavillon grec, à dix-huit kilomètres environ du port autonome du Togo, à Lomé. Les pirates, jusque-là non identifiés, ont pris en otage quatre personnes.

La préfecture maritime indique, dans un communiqué relayé par RFI, que des agents de sécurité embarqués dans le navire ont tenté de repousser les assaillants. Ces derniers les ont malheureusement neutralisés et ont grièvement blessé l’un d’entre eux.

Les pirates ont enlevé quatre membres de l’équipage du navire grec dont un Géorgien, un Grec et deux Philippins avant de prendre la fuite. Selon nos sources, la direction de la marine du Togo, informée de l’attaque, a immédiatement dépêché une vedette sur la zone et un patrouilleur pour se lancer à la recherche des quatre personnes kidnappées et mettre la main sur les assaillants.

Deux aéronefs, un français et un togolais, ont survolé la zone de l’attaque pendant plusieurs heures. Mais, leurs efforts sont restés vains. Soulignons qu’une attaque similaire a eu lieu, la veille, au large des eaux du port autonome de Cotonou, au Bénin.