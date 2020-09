Après «Grand P» de Guinée et «Grand M» du Mali, voilà «Grand T» du Faso !

Chaque pays a son «Grand». Jadis marginalisées et moquées, les personnes de petite taille sont désormais devenues des stars, grâce à la magie des réseaux sociaux. Leur taille est devenus plus un avantage, qu’un handicap… Après «Grand P» de la Guinée et «Grand M» du Mali, le Burkina Faso révèle son… «Grand T».

Peu connu hors du Faso, Tipare Baore alias «Grand T» est un humoriste, MC et chroniqueur télé. Une super star dans son pays, qui commence à se frayer son chemin et se faire une image dans le monde virtuel. Et beaucoup d’internautes ont découvert ce week-end, avec beaucoup de curiosité, celui qu’on vient de baptiser «Grand T». Beaucoup pensent qu’il mérite la même attention et le même buzz que «Grand P» ou encore le génie malien «Grand M», un phénomène des réseaux sociaux.

Dans le monde virtuel, certains pensent que Rama La Slameuse devrait aussi tendre la perche à «Grand T», pour former un couple heureux, à l’image de l’Ivoirienne Eudoxie Yao et le Guinéen «Grand P». ils pourraient eux aussi faire le buzz sur les réseaux sociaux. Seulement, les deux personnes concernées n’ont pas encore répondu à cette demande des internautes. « L’artiste ou la star se fait par le peuple et non par la déclaration d’un mariage. Burkinabé et fier de l’être, mais je reconnais que mes compatriotes manquent de solidarité», a écrit un intervenant.

« Peut-être il pourra déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2020 », ironise un autre, faisant allusion à la fameuse candidature de «Grand P». Toutefois, Tipare Baore alias «Grand T», déjà un talentueux humoriste, MC et chroniqueur télé, a d’autres rêves. En effet, il est en train de tracer son petit bonhomme de chemin et draine une foule innombrable, lors de ses prestations à travers tout le Faso.

Quant au dernier intervenant, il a suggéré à Tipare Baore alias «Grand T» de rivaliser avec «Grand P», pour récupérer Eudoxie Yao. Certains trouvent plutôt que c’est une très bonne idée. Donc, «Grand P» va devoir se battre pour garder sa « femme » Eudoxie Yao. « Je crois qu’il peut rivaliser avec Grand P et récupérer Eudoxie Yao », a-t-il écrit. En tout cas, les internautes se sont bien marrés ce week-end, enflammant la Toile.