Anouar Ait El Hadj buteur avec l’Union Saint-Gilloise : le Marocain brille en Ligue des Champions

Le prodige marocain de l’Union Saint-Gilloise a marqué les esprits dès la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Son but décisif contre le PSV Eindhoven confirme l’émergence d’un talent prometteur sur la scène continentale. L’Union Saint-Gilloise se trouve premier leader surprise de la Champions League 2025-2026.

L’Union Saint-Gilloise ne pouvait espérer mieux pour ses débuts dans cette nouvelle campagne européenne. Face à un PSV Eindhoven redoutable, l’équipe bruxelloise a trouvé en Anouar Ait El Hadj l’étincelle créatrice nécessaire pour faire basculer la rencontre.

Le milieu offensif marocain de 22 ans a inscrit le deuxième but de son équipe dans les dernières minutes de la première période, au terme d’une action individuelle éblouissante.

Cette réalisation, fruit d’une technique raffinée et d’une lucidité rare, a permis aux Belges un succès précieux à l’extérieur.

Un talent qui confirme son potentiel européen

Ait El Hadj démontre une fois de plus sa capacité exceptionnelle à hausser son niveau de jeu lors des grandes échéances. Son influence sur le jeu de l’Union Saint-Gilloise ne cesse de croître, et cette première apparition en Ligue des Champions renforce indéniablement son statut de pièce maîtresse dans l’échiquier tactique de son entraîneur.

Avec cette réalisation d’entrée, Anouar Ait El Hadj a adressé un signal fort à l’ensemble du football européen : il compte bien s’imposer comme l’une des révélations de cette édition 2025-2026.

Si cette première journée de Ligue des Champions a réservé plusieurs surprises, la représentation africaine au niveau des buteurs demeure modeste. Anouar Ait El Hadj est pour l’instant le seul buteur à avoir trouvé le chemin des filets lors de cette ouverture de la phase de poules. A noter cependant le doublé de Kylian Mbappé lors de la victoire de Madrid devant l’OM (2-1).

Son compatriote Abdellah Zoubir, évoluant sous les couleurs de Qarabağ face à Benfica, a livré une prestation énergique faisant une passe décisive pour la victoire surprise du club azerbaïdjanais au portugal.

Suite de la première journée de Ligue des Champions ce soir et demain.