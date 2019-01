Le 12 octobre 1968 marque le jour de l’indépendance de la Guinée équatoriale par rapport à l’Espagne. Francisco Macías Nguema a été élu président de la République de Guinée équatoriale en juillet 1970, il a créé un État à parti unique et a entrainé le pays dans une dérive idéologique unique avec une répression sanglante.

Célébrée comme une fête nationale à travers le pays, la fête de l’Indépendance présente des cérémonies officielles et des discours de hauts responsables, des défilés colorés, des réceptions formelles, des spectacles en plein air et d’autres événements festifs. Le centre de la célébration est Malabo, la capitale du pays.

La République de Guinée équatoriale est en Afrique centrale. C’est la seule nation indépendante en Afrique où l’espagnol est une langue officielle.

Selon la page wikipedia qui lui est consacrée, durant la présidence de Francisco Macías Nguema, il faut noter :

l’obligation d’appeler le président « Miracle unique de la Guinée équatoriale » ;



l’interdiction de porter des chaussures ;



le renommage de tous les noms à consonance espagnole ;



le démantèlement du chemin de fer ;



la suppression des hôpitaux et des écoles ;



l’interdiction de la pêche sur l’île pour les habitants ;



l’installation d’une base secrète de sous-marins russes1 à Luba (aujourd’hui démantelée) ;



la quasi-fin de la culture du cacao, autrefois considéré comme le meilleur du monde.



1978, interdiction de pratiquer la religion catholique.

Francisco Macias Nguema était un fonctionnaire à la poste, avant 1967, une fois au pouvoir, il décida une philatélie folle à la poste : plus de 1 500 timbres-poste émis, entre 1968 et 1979, alors que le pays était replié sur lui-même. Et les sujets émis sur les timbres, le plus souvent, ne concernaient pas la Guinée équatoriale elle-même.

Images vidéos de l’indépendance de la Guinée Équatoriale

6 août 1979 : Images d’archives illustrant le coup d’état militaire en Guinée Equatoriale qui a abattu le terrible régime instauré par Francisco Macias NGUEMA

Reportage d’Antenne 2, chaîne nationale française sur la Guinée Equatoriale avant la venue du pape en 1982. Retour sur la situation politique et économique de ce pays qui fût le théâtre de l’une des dictatures les plus sanglantes du monde, celle de Francisco Macias NGUEMA.Commentaire sur images factuelles, interview (vo trad off) du père Célestino. Emprisonné de 1974 à 1979, il explique ses conditions de détentions. Interview (vo trad off) du colonel Obiang TEODORO, actuel président de Guinée Equatoriale, espérant le soutien de la France. Interview (vo trad off) de l’évêque de Malabo sur les enjeux de la visite du pape.

Émission : Journal A2 Edition 20H 1982