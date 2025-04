Angola : le Président João Lourenço met en avant le potentiel des relations avec la Tanzanie

Le Président João Lourenço, a souligné le potentiel considérable des relations entre son pays, l’ l’Angola et la Tanzanie, exprimant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’industrie, et la sécurité. Lors de la visite de la présidente tanzanienne Samia Hassan, il a affirmé l’importance de développer des investissements privés et de renforcer les liens économiques.

Le président de la République angolaise, João Lourenço, a annoncé, ce mardi, qu’il y a de l’espace et des opportunités pour que l’Angola et la Tanzanie fassent « beaucoup plus » et trouvent des moyens d’explorer et de développer au maximum le grand potentiel existant dans la relation bilatérale.

« Nous travaillerons pour profiter du grand potentiel offert par chacun de nos pays, de la volonté politique et de la volonté démontrées, pour changer la situation actuelle au bénéfice de nos nations », a souligné João Lourenço, dans son discours sur la visite de la Présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, en Angola.

Récolter les meilleurs bénéfices de la coopération

João Lourenço a déclaré que l’Angola a l’intention d’attirer les investissements privés dans les deux sens, de susciter l’intérêt des hommes d’affaires angolais et tanzaniens à investir dans l’agriculture, l’industrie, la géologie et l’exploitation minière, le tourisme, les télécommunications, de coopérer dans la défense et la sécurité et dans d’autres domaines d’intérêt commun.

Le chef de l’État angolais a également estimé que la visite de son homologue tanzanien représente une grande opportunité pour aborder et promouvoir toutes les initiatives existantes, afin que les meilleurs bénéfices de la coopération puissent être récoltés. Il est entendu que le chef de l’État effectuera une visite officielle en République-Unie de Tanzanie en juillet prochain, a annoncé ce mardi à la source la présidente de ce pays, Samia Hassan.