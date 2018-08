Angola : la riposte d’Isabel dos Santos

La femme d’affaires angolaise Isabel dos Santos, a répondu à travers les réseaux sociaux aux critiques formulées par l’actuel Président de l’Angola, João Lourenço, qui l’accuse de « décourager les investissements » dans le pays.

« Il y en a qui se cache du soleil avec un tamis et il y a en a d’autres qui construisent un abri pour avoir de l’ombre et qui travaillent pour acheter de l’air conditionné. Je fais partie de la deuxième catégorie », écrit la fille de l’ancien chef de l’État angolais José Eduardo dos Santos, faisant allusion aux déclarations de João Lourenço à Berlin, lors de sa visite officielle en Allemagne la semaine dernière.

Isabel dos Santos apparaît dans une photo avec un casque sur la tête, avec en toile de fond une usine. « Dans le travail, la supervision de la construction à partir de la racine de cette nouvelle entreprise. en tant qu’ingénieur, je suis impliqué dans le terrain du début à la fin du travail, et je suis présent à toutes les étapes. Je continue à investir en Angola 🇦🇴 et je crois aux angolais # engisabel # Construir« , écrit-elle. « Nous sommes en train de construire une autre entreprise qui générera plus d’emplois pour les jeunes et des opportunités pour les petits et moyens producteurs de vendre et de vendre leurs produits », ajoute Isabel dos Santos. La femme d’affaires angolaise rappelle que, de cette manière, elle soutiendra « d’autres entrepreneurs et producteurs et générera plus d’initiatives ». « La production nationale est la seule façon de faire baisser les prix ».

En Juin, lors de la visite de João Lourenço en Belgique, Isabel dos Santos avait critiqué sur les réseaux sociaux le manque d’attractivité de l’Angola pour les pays étrangers et la difficulté pour les investisseurs de rapatrier des dividendes. « Quel est l’investisseur qui entrera tant qu’il n’y aura pas l’autorisation donnée aux investisseurs étrangers actuels de prendre leurs bénéfices en dollars », avait alors déclaré Isabel dos Santos, considérée comme la femme la plus riche d’Afrique.