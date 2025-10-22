Angola 50 : à Tervuren, un hommage vibrant aux pères de l’indépendance

Le 15 et 16 novembre 2025, l’AfricaMuseum de Tervuren (Belgique) accueillera un événement exceptionnel intitulé « Angola 50 : La mémoire des pères oubliés », à l’initiative de la curatrice et styliste Nicole Kanda. À l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de l’Angola, cette rencontre propose un voyage entre mémoire historique, art contemporain et célébration culturelle, dans une démarche de transmission et de dialogue.

Née à Luanda, installée à Bruxelles, Nicole Kanda s’est imposée ces dernières années comme une figure du rayonnement culturel africain. Après avoir présenté plusieurs expositions autour du patrimoine artistique afro-lusophone, elle réunit cette fois un panel de voix engagées pour revisiter l’héritage des pionniers de l’indépendance angolaise.

« Sambizanga », un film culte pour ouvrir le dialogue

La première journée, le 15 novembre, s’articulera autour de la projection du film Sambizanga (1972) de Sarah Maldoror, pionnière du cinéma africain. Inspiré de faits réels, ce chef-d’œuvre suit le destin tragique de Domingos Xavier, militant anticolonial dont l’arrestation par les autorités portugaises provoqua un soulèvement historique. À travers la figure de Maria, son épouse, Maldoror rend hommage au courage des femmes dans la lutte pour la libération.

La projection sera suivie d’une conférence animée par la journaliste Maria Bemba (BX1, LN Radio), en présence de Stéphane Dos Santos, consultant TV et président du CHCI (Cercle humaniste en faveur de la coopération internationale), de Grâce Roberto, fille du leader historique Álvaro Holden Roberto, et de l’artiste Cristiano Mangovo. Ensemble, ils aborderont la question : « Quel est l’héritage des pères de l’indépendance ? », mêlant mémoire, transmission et responsabilité collective.

L’art angolais au cœur du musée

Tout au long du week-end, le public pourra découvrir une présentation d’œuvres d’art angolais, notamment celles du peintre Cristiano Mangovo, dont les toiles colorées et puissantes dénoncent la surexploitation des ressources africaines et la déshumanisation induite par les logiques de profit. Une rencontre-cocktail permettra aux visiteurs d’échanger avec l’artiste dans un cadre convivial.

Le lendemain, 16 novembre, la danse prendra le relais. L’école bruxelloise KikiZomba, fondée en 2011, proposera des ateliers participatifs de kizomba, semba et danses afro-lusophones, animés par DJ Sosso, DJ Boevi et DJ Aurel Zola, chorégraphe international et coach de l’émission The Dancer. Un food stand offrira également une immersion gustative avec beignets de morue, burgers de banane plantain ou gaufres à la patate douce, signés Chez Rose Délices.

Pour Nicole Kanda, cette deuxième journée célèbre « la joie et la résilience d’un peuple », en reliant les traditions populaires à la mémoire politique. « La culture est le lien vivant entre ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir », confie-t-elle.

Un rendez-vous entre mémoire et transmission

L’événement « Angola 50 » s’annonce comme un moment fort pour la diaspora angolaise et les passionnés de culture africaine. À travers le film, la parole, l’art et la danse, il rend hommage à une indépendance chèrement acquise tout en interrogeant la place des héritiers de cette histoire dans le monde contemporain.