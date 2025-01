Angola : 14 nouveaux cas de Covid-19 recensés dans la province de Namibe

Au cours des sept derniers jours, la province de Namibe a répertorié 14 nouveaux cas actifs de Covid-19, tous asymptomatiques. L’information a été communiquée ce jeudi par le directeur de l’Office provincial de la santé.

Coríntios Miguel a révélé que les cas actifs confirmés, en quarantaine à domicile, sont stables et sont surveillés par l’équipe de surveillance épidémiologique sanitaire de Namibe. Il a également ajouté qu’avec l’enregistrement de nouveaux cas, les recherches actives, ainsi que l’étude du lien épidémiologique de chaque personne infectée pour mieux contrôler la situation, se poursuivent.

Priorité au renforcement du système national de santé angolais

Il a également souligné que les mesures de surveillance pour prévenir et combattre le Covid-19 sont maintenues et a conseillé à la population de toujours se laver les mains, de porter un masque et en cas d’irritation ou de tout symptôme persistant de grippe, de le signaler aux autorités, en privilégiant l’isolement dans la région pour empêcher la propagation du virus.

Dans une réponse à la question posée sur la manière dont l’Angola peut améliorer sa capacité de surveillance pour la détection précoce des maladies infectieuses, Leonardo Inocêncio, le Secrétaire d’État chargé du domaine hospitalier, a souligné que le renforcement du système national de santé angolais est une priorité et que « les piliers fondamentaux sont la surveillance sanitaire, conformément aux lignes directrices des réglementations sanitaires internationales et les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ».

Mise en relief les fragilités de ses systèmes de santé

A cette occasion, Leonardo Inocêncio a souligné l’importance de prévenir, protéger et apporter des réponses efficaces aux urgences de santé publique, dans le cadre de l’engagement continu du pays en faveur de la sécurité sanitaire. La pandémie de Covid-19 a eu un impact profond sur l’Afrique, mettant en relief les fragilités de ses systèmes de santé. Les infrastructures médicales limitées ont souvent été débordées par l’afflux de patients, entraînant une pénurie de lits, de médicaments et de personnel qualifié.

La pandémie a exacerbé les défis existants en matière de santé publique, avec des taux de mortalité plus élevés dans certaines régions, notamment en raison de la faiblesse des systèmes de gestion des urgences sanitaires. Sur le plan économique, le Covid-19 a plongé de nombreuses économies africaines dans la récession. Le confinement, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et provoqué une chute de la demande, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et des services.

Solidarité renforcée au sein de la communauté internationale

Cela a entraîné une augmentation du chômage et de la pauvreté, accentuant les inégalités sociales déjà présentes sur le continent. L’impact du Covid-19 a également eu des répercussions sociales considérables. Les fermetures d’écoles ont perturbé l’éducation de millions d’enfants et a exacerbé le fossé éducatif entre les zones urbaines et rurales. Par ailleurs, les violences domestiques et la malnutrition ont augmenté en raison du confinement, affectant particulièrement les femmes et les enfants.

Cependant, la pandémie a aussi renforcé la solidarité au sein de la communauté internationale, avec un soutien humanitaire accru et des initiatives de vaccination pour contrer la propagation du virus.