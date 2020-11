Andrea Martínez élue Miss Univers Espagne 2020

Le mannequin Andrea Martínez a été élue Miss Univers Espagne 2020, samedi soir, dans les îles Canaries. Elle succède à la gagnante de l’année dernière, Natalie Ortega. Le concours de cette année a dévoilé une nouvelle couronne « Amparo » réalisée par le créateur de bijoux mexicain Ricardo Patraca. Il porte le nom du premier et unique vainqueur de Miss Univers d’Espagne, Amparo Muñoz.

Originaire de León, Andrea Martínez (27 ans), est détentrice d’une licence en administration et gestion d’entreprise, mais également une maîtrise en gestion de projets exécutifs. Elle a battu 16 autres candidates pour remporter son titre et le droit de représenter l’Espagne au 69ème concours de Miss Univers.

Andrea de las Heras de Madrid et Ainhoa Portillo de Malaga, ont été désignées respectivement première et deuxième dauphines de ce concours de beauté, tandis qu’Angie Benavides de Grenade et Oriana Correia d’Almeria ont complété le Top 5 des finalistes.

Le concours, qui a eu lieu à Tenerife, a mis toutes les aspirantes à la couronne de beauté à l’honneur. Au-delà de l’attribution du triomphe à une seule concurrente, l’équipe de Miss Univers Espagne a veillé à ce que chacune des jeunes dames apprécie son séjour avec des visites de l’île, des visites au Teide ou des activités nautiques sur la plage de Fañabe.

Dans les prochains jours, Miss Univers Espagne 2020 Andrea Martínez entamera les préparatifs de l’événement international, pour lequel, assure-t-elle, elle s’inspirera d’autres reines de beauté, comme la Vénézuélienne Dayana Mendoza (Miss Univers 2008), l’Australienne Catriona Gray (Miss Univers 2018) et la Française Iris Mittenaere (Miss Univers 1990).