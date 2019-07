Amour : abandonner les idées reçues

Ces dernières décennies, la recherche d’authenticité, de sincérité, la tendance au développement personnel nous amènent à abandonner nos illusions sur l’amour « magique ». Comment dès lors aborder une relation amoureuse où réalité puisse rimer avec épanouissement ? Love Intelligence® vous confie les idées révolutionnaires pour aborder une nouvelle ère amoureuse en 2010 et vous propose de tordre le cou aux croyances qui nous mènent inévitablement à l’échec

Pour aborder cette nouvelle ère, commençons par abandonner les idées reçues qui minent la relation amoureuse et qui nous empêchent d’aborder l’amour sous un regard neuf.

L’exigence amoureuse tue l’amour

Nous réclamons souvent des preuves d’amour : nous méritons d’être aimés, d’être entourés d’attention ! Nous cherchons en amour à, tout d’abord, satisfaire nos propres aspirations. Nous avons nos exigences vis-à-vis de l’autre. Cette attitude amoureuse est malheureusement celle qui nous conduit à l’impasse. Pourquoi ? Parce qu’elle fait oublier que :

l’amour c’est aimer l’autre tel qu’il est. Etre à l’écoute de l’autre, c’est cela qui permet d’aimer. Si on ne l’écoute pas, on ne s’ouvre pas. L’amour alors ne circule pas, l’intimité ne s’opère pas. L’intimité, essentielle au lien amoureux, ne se crée que si deux personnes, se livrent, se confient de manière profonde et non superficielle. C’est un cercle vertueux. Si l’on se focalise sur nos exigences, l’amour ne passe pas. Si l’âme-soeur idéale existe, on ne la trouve pas en partant, à chaque fois, à la recherche d’une relation idéale et parfaite.

Nos exigences crispent l’autre. Il se ferme. Il donne le moins bon de lui-même ! (et puis, quand nous sommes exigeants, le sommes-nous tout autant avec nous même ?)

Notre clé pour révolutionner votre vie amoureuse : L’autre ne nous appartient pas. Nous pouvons exiger d’être écouté, respecté et de communiquer ensemble. Mais c’est à peu près tout de ce que nous sommes en droit d’exiger en couple. Nous sentons chez Love Intelligence que, grâce notamment à la vague du développement personnel, ces idées sont de plus en plus comprises et intégrées pour le plus grand bonheur du couple.

++++

Aimer, c’est vouloir aimer

Du temps, de la volonté, telles sont les bases d’une bonne relation. Ainsi, dans un livre bien aimé des coachs Love Intelligence : Aime-toi toi-même, Eva-Maria Zurhorst souligne l’importance du fait que l’amour est d’abord travail, ténacité et discipline avant d’être une récompense : pour la vouloir il faut agir. Car une histoire d’amour n’est pas une pochette surprise. La mission de Love Intelligence® auprès de ses clients n’est parfois autre que faire prendre conscience que la réussite de leur couple tient dans l’investissement de chacun de se prendre en charge, de se donner, dans le désir d’être ensemble, pour contribuer à une vie à deux en harmonie. En somme, avant d’être aimé, prenons le temps d’aimer, et, parfois, de s’oublier un peu…

Le partage amoureux ne va pas sans une remise en question de soi, de temps en temps. Il nous force gentiment à poser un regard neuf sur soi et son compagnon (sa compagne). Ainsi, l’on cerne ses propres travers (et l’on décide d’y remédier ou non !).

Notre clé pour révolutionner votre vie amoureuse : il faut chercher ce qui est beau, unique et ce qui nous plait chez l’autre. (Et non tout le reste, sinon, c’est trop dur !)

++++

C’est la complicité qui permet d’aimer

L’attirance pour une apparence physique ou des aptitudes intellectuelles ne sont pas les critères qui nous permettent d’aimer. Au contraire, elles peuvent fausser notre perception de la personnalité profonde de l’autre si nous nous en contentons (et nous allons de déception en déception !).

En effet, c’est d’abord le degré de complicité qu’il importe de renforcer si l’on veut qu’une rencontre se transforme

en relation épanouie. Suite à ses recherches et expériences sur le phénomène amoureux, Arthur Aron, professeur de psychologie à l’université de Stony Book (USA), avance que la naissance d’une proximité entre deux personnes les encline à s’attacher l’un à l’autre, cela même dès la première rencontre. Dans cette étude, il est démontré que le lien amoureux se crée facilement si les deux individus s’engagent dans la perspective de s’inviter à parler et à se confier de manière authentique et sincère sur leur vie, leurs histoires, leurs épreuves, sur ce qui leur plait également chez l’autre. A partir de là, se crée un désir fort de se lier intimement, au-delà d’une simple attraction passagère. Cette intimité nous amène alors progressivement à l’amour car elle intègre, peu à peu, l’autre à soi.

Notre clé pour révolutionner vos rencontres : plus qu’une compatibilité instaurée sur l’apparence première, l’attirance physique ou intellectuelle, si nous voulons réussir une première rencontre, et nous engager durablement, il est nécessaire de chercher à nouer de complicité avec l’autre : être dans l’accueil de sa singularité, chercher à comprendre quels sont ses moteurs, ses épreuves, ses joies…s’ouvrir). C’est dans la complicité et l’intimité établies que le désir amoureux naît (et fait tomber notre esprit critique). Une nouvelle relation basée sur une attirance physique ou intellectuelle va nous transporter quelques semaines mais ne dure pas si la complicité, la recherche d’authenticité et l’intimité vraie n’ont pas été établies.

++++

Notre bonheur ne se trouve pas dans l’autre !

Ils se rencontrèrent, s’aimèrent, et eurent beaucoup d’enfants. Cette phrase résume les contes de fées de notre enfance, où la princesse ne trouve son bonheur et n’existe qu’à travers le prince charmant. Maintenant, il est temps de grandir !

Précédemment, nous évoquions, la nécessité de la crise : elle permet un réajustement en passant à de nouvelles valeurs. Elle nous amène également à constater que la recherche du bonheur est d’abord un travail sur soi et non une quête de l’autre. Pour vivre heureux en couple, abandonnons donc l’illusion de cette princesse ou de ce prince charmant qui trouverait chez l’élue de son coeur l’être parfait capable de tout régler. Selon Guy Corneau, psychosociologue,

« cette prise de conscience est essentielle, car elle est la condition sine qua non d’une réalisation encore plus importante, à savoir que l’Amour n’est pas une relation, l’Amour est un état. La visée secrète de ce processus de transformation est de nous faire réaliser que l’Amour existe déjà en nous. Il préexiste à toute relation et nous pouvons nous y nourrir sans cesse. » En ce sens, l’accompagnement par des conseillers Love Intelligence est vraiment de notre temps : il se révèle utile pour trouver en soi cette confiance nécessaire et parvenir à cet état de conscience pour jouir d’aimer et d’être aimé(e) librement.

Notre clé pour révolutionner votre vie amoureuse : pour aborder une vie à deux constructive commençons par mieux nous aimer, mieux nous cerner. L’estime de soi est un facteur déterminant dans les relations affectives.

++++

Amoureux mais libre

Je l’aime mais j’ai peur de m’engager ! Combien de fois cette phrase a-t-elle été pensée, dite et redite dans les bureaux de Love Intelligence ? S’engager dans l’esprit de nombre de nos trentenaires célibataires urbains, c’est s’attacher à l’autre. C’est sûr, être à deux signifie un partage d’une certaine manière de vivre, néanmoins l’amour est loin d’être une prison. Sinon, pourquoi le recherchons-nous ardemment ? Se lier à l’autre c’est surtout vivre sa liberté autrement. Être libre, c’est choisir une voie, s’y engager et y être fidèle : ainsi, on peut parvenir au bonheur. Ce choix permet de libérer ses peurs et de traverser les difficultés traversées ensemble. Le vrai sens du mot liberté c’est ainsi mieux se connaître pour avoir la joie de retrouver l’autre tel qu’il est, avec la force du tandem, du socle amour. Ce qui n’est pas forcément le cas des personnes célibataires quand elles deviennent trop préoccupées de trouver leur moitié. Evidemment, il arrive que dans le couple chacun éprouve le besoin d’avoir des activités à part. Dans ce cas, faites le comprendre gentiment à votre compagnon au lieu de prendre de grands airs de martyr et de lui signifier que « vous vous sentez à l’étroit. » Car, N’oubliez pas, l’amour est généreux et compréhensif ! Sinon, effectivement, autant vivre seul.

Notre clé pour révolutionner votre vie amoureuse : en amour, la notion de liberté prend toute son acception lorsqu’on aime l’autre profondément, et qu’on le respecte. C’est la confiance mutuelle qui nous empêche de douter, de se faire mal et de vivre ainsi sa relation en toute sérénité. En somme, c’est « aimer l’autre comme soi-même. »

Florence Escaravage – Love Intelligence