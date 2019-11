Amener les femmes aux commandes de la révolution agroalimentaire en Afrique

Il faut aider davantage de femmes agro-entrepreneuses africaines à se développer et à passer progressivement aux segments d’activité des chaînes de valeur agricoles les plus rentables.

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 25 novembre 2019 / – de Mariam Yinusa et Edward Mabaya

Monica Musonda, PDG de la société zambienne de transformation des aliments Java Foods, a fait face à des obstacles dans son ascension au sommet, mais elle les a surmontés. «Bien que les barrières à l’entrée des femmes puissent être frustrantes, elles sont souvent simples et relativement faciles à résoudre», a-t-elle déclaré . «Mon ascension dans l’agroalimentaire a été difficile, mais elle en vaut vraiment la peine.»

Musonda, dont la société produit des en-cas nutritifs a bas coût et nutritifs à base d’ingrédients locaux, est l’une des rares agro-entrepreneuses qui ont réussi à franchir le plafond de verre de l’industrie agroalimentaire africaine.

Les femmes sont l’épine dorsale du secteur agricole africain. De la ferme à la fourchette, les femmes africaines jouent un rôle dans l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, que ce soit en tant qu’agricultrices, éleveuses, transformatrices, commerçantes, travailleuses, entrepreneurs ou consommatrices. Si leur influence sur le secteur agroalimentaire en plein essor du continent est indéniable, il est nécessaire de trouver davantage de solutions pour relever les défis spécifiques auxquels elles sont confrontées en raison de leur sexe pour renforcer leur participation.

La femme africaine moyenne est une entrepreneure en herbe, que ce soit par choix ou par circonstances. Selon le rapport 2016/17 du Global Entrepreneurship Monitor sur les femmes, le continent compte le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde, avec une femme sur quatre démarrant ou dirigeant une entreprise. L’industrie agroalimentaire est souvent le centre naturel de cette dynamique entrepreneuriale.

Sur tout le continent, les femmes dominent en tant que transformateurs primaires après la récolte, en tant que commerçantes avec des étalages de marché animés, en tant que propriétaires de restaurants à service rapide et de plus en plus fréquemment en tant que fabricantes de produits alimentaires emballés et prêts à consommer. Cependant, malgré ce dynamisme, les entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes ont tendance à rester petites, fragmentées et informelles. Elles ont du mal à maintenir et à développer leurs agro-industries dans des entreprises rentables bien organisées.

Certes, l’environnement commercial difficile dans de nombreux pays africains, notamment la médiocrité des infrastructures et les systèmes juridiques et réglementaires peu fiables, affecte toutes les activités commerciales des hommes et des femmes. Cependant, les entreprises dirigées par des femmes doivent également faire face à un certain nombre de contraintes liées au genre, ce qui les empêche de s’étendre sur des segments de marché plus lucratifs.

Premièrement, les femmes africaines manquent souvent de savoir-faire technique. Malgré les progrès de l’éducation des femmes sur le continent, les agroentreprises très productives exigent des compétences professionnelles et techniques spécialisées dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la conservation des aliments, l’emballage et la certification de produits que de nombreuses femmes africaines ne possèdent pas facilement.

L’accès au financement est l’obstacle le plus fréquemment cité par les PME africaines. Les femmes entrepreneurs se heurtent à de nombreuses difficultés pour obtenir un financement, principalement en raison de l’absence de garantie sous forme de terres et d’autres actifs corporels. Selon la Banque africaine de développement, on estime à 42 milliards USD le déficit de financement des femmes africaines dans toutes les chaînes de valeur des entreprises, dont 15,6 milliards USD dans le seul secteur de l’agriculture. Les femmes sont obligées de compter sur leurs économies personnelles et sur les prêts familiaux, ce qui est rarement suffisant pour financer leurs entreprises.

Troisièmement, les barrières socioculturelles et les stéréotypes persistent. Les femmes africaines restent les principales dispensatrices de soins dans les familles, ce qui signifie que la gestion de ces responsabilités, tout en développant une entreprise florissante, peut devenir un exercice d’équilibre difficile.

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux gouvernements et institutions de développement ont mis en place des programmes visant à promouvoir l’accès au financement, aux intrants agricoles et à fournir un soutien technique et une formation commerciale aux femmes agro-entrepreneuses. La Banque africaine de développement a récemment mis en place l’Affective Finance Action for Women in Africa (AFAWA), une initiative panafricaine audacieuse visant à combler le déficit de financement auquel les femmes sont confrontées. Il adopte une approche en trois volets axée sur l’amélioration de l’accès au financement, la fourniture d’une assistance technique et le renforcement d’un environnement favorable.

Il en faut souvent très peu pour faire la différence. L’injection de capital requise par la majorité des PME agroalimentaires dirigées par des femmes sur le continent est souvent inférieure à 50 000 dollars. Et les femmes se sont toujours montrées plus solvables que les hommes, remboursant généralement leurs emprunts dans les délais convenus. Les solutions réussies par les femmes pour les femmes telles que la microfinance et les groupes d’épargne, la formation d’égal à égal et le partage d’informations devraient également être renforcés et étendus.

Davantage d’initiatives de ce type sont nécessaires d’urgence sur le continent. Les solutions doivent être basées sur un engagement en profondeur des femmes propriétaires d’entreprise afin de bien comprendre leurs frustrations et leurs besoins. Des programmes sur mesure conçus spécifiquement pour remédier à ces problèmes sont essentiels. Le Sommet mondial sur l’égalité des sexes est une occasion de faire avancer les choses.

Les femmes sont essentielles à la réussite, à la durabilité et à l’inclusion de la transformation agricole de l’Afrique. Il faut aider davantage de femmes agro-entrepreneuses africaines à se développer et à faire progressivement la transition vers les segments d’activité des chaînes de valeur agricoles les plus rentables. Il a été maintes fois prouvé que lorsque la femme africaine se développe, la société tout entière partage ces dividendes.

Mariam Yinusa et Edward Mabaya sont respectivement économiste principal et gestionnaire à la Division du développement du secteur agroalimentaire de la Banque africaine de développement.